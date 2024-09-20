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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUФонд поддержки молодых талантов Ильдара Абдразакова поможет отреставрировать шкатулку Натальи Гончаровой

Фонд поддержки молодых талантов Ильдара Абдразакова поможет отреставрировать шкатулку Натальи Гончаровой

editor
By editor
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наталья гончарова

Наталья Гончарова. Портрет

В год 225-летия Александра Пушкина, Фонд поддержки молодых талантов Ильдара Абдразакова поможет отреставрировать шкатулку Натальи Гончаровой.

Мемориальный музей-квартира А.С. Пушкина, в год празднования 225-летнего юбилея великого русского поэта, передаст реставраторам Государственного Эрмитажа уникальный исторический артефакт — шкатулку, принадлежавшую его жене, Наталье Николаевне Гончаровой. Работа стала возможной благодаря финансовой поддержке Фонда поддержки и продвижения молодых талантов и развития международных культурных связей Ильдара Абдразакова.

Фонд Ильдара Абдразакова организует бережную реставрацию с участием лучших специалистов в России этого памятного предмета, имеющего огромное значение для истории великой русской культуры.

После смерти супруга, Наталья Николаевна хранила в шкатулке все письма Александра Сергеевича, аккуратно разложив их по конвертам с указанием даты и места отправления. Особую ценность шкатулке придает портрет Пушкина, вставленный в центр крышки. Портрет выполнен по типу гравированного изображения поэта, созданного художником Николаем Уткиным. Многие близкие Пушкина отмечали, что именно Уткину удалось наиболее точно передать образ великого гения.

Уникальный артефакт прошел долгий путь, прежде чем попасть в Мемориальный музей-квартиру А. С. Пушкина. Шкатулка поступила в музей из Пушкинского Дома в 1953 году. В начале ХХ века Пушкинский дом получил этот исторический предмет от коллекционера Ильи Шляпкина. Коллекционеру шкатулка досталась от жены члена Новгородской городской управы Анны Сидоровой, а она, в свою очередь, получила ее от камердинера второго мужа Натальи Николаевны Петра Ланского.

Реставрация данного предмета позволит сохранить важнейшую часть литературного наследия России для будущих поколений.

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