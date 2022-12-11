Фонд Потанина обявил о запуске трех грантовых конкурсов программы «Музей без границ»

Фонд Потанина объявляет о запуске трех проектных конкурсов в рамках программы «Музей без границ»: «Музей 4.0», «Индустриальный эксперимент» и «Креативный музей». В этом году конкурсы, которые поддерживают музейные проекты различной направленности, открываются одновременно. Это позволит заявителям сравнить условия участия, определить приоритетную тему и сосредоточить на ней свои ресурсы при подготовке заявки.

«Программа “Музей без границ” комплексно отвечает на потребности музейного сообщества и реагирует на его актуальные запросы. Возможности конкурсов позволяют как экспериментировать с идеями, так и решать насущные задачи музеев. Надеемся, что новый подход позволит коллегам достичь еще более впечатляющих результатов. А сотрудники Фонда вместе с нашим партнером – оператором помогут заявителям разобраться в специфике конкурсов, сфокусироваться на идее и работать непосредственно над той заявкой, которая соответствует конкретному конкурсу», – говорит директор программ Фонда Оксана Фодина.

В конкурсном сезоне программы «Музей без границ» этого года произошел ряд нововведений. В частности, запуску музейных конкурсов предшествовал форум «Музейный гид», благодаря которому аудитория смогла погрузиться в проблематику музейного проектирования и познакомиться с актуальными инструментами. Слушатели получили полезные материалы, который помогут им в поиске идей для конкурсных проектов.

Другое новшество связано с конкурсным циклом. С этого года будет применяться подход, который позволит сократить время между идеей проекта, грантовой заявкой и получением финансирования на ее реализацию: экспертиза будет проходить в один этап, но при этом увеличится количество экспертов, что позволит сохранить объективность оценивания.

Более подробная информация о требованиях к заявкам и процедуре отбора представлена в конкурсных документах. С темами и графиком консультационных и экспертных мероприятий можно будет ознакомиться позднее на страницах конкурсов. Для дополнительной поддержки заявителей работают информационные телеграм-каналы «Музей 4.0», «Индустриальный эксперимент» и «Креативный музей» - в них размещается вся актуальная информация о конкурсах.

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