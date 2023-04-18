Фонд Потанина объявил результаты конкурса «Креативный музей»

Фонд Потанина подвел итоги конкурса «Креативный музей». Грантовую поддержку получат 20 инициатив из 15 регионов России, которые будут реализованы музейными организациями в сфере креативных индустрий.

Генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева: «Атмосфера творчества, присущая креативному предпринимательству, – это дополнительный ресурс для развития нестандартного мышления, источник оригинальных и действенных решений, эффективный инструмент антикризисных стратегий. Сегодня мы наблюдаем, как креативные индустрии прочно входят в нашу жизнь на разных уровнях: становятся частью региональных культурных стратегий, создают продукты, которые востребованы аудиторией, возрастает их роль в развитии экономики. Для нас важно стимулировать включение музеев в эту сферу, поддерживать партнерство культурных институций с креативным бизнесом. Это позволит музеям проявить свой творческий и экономический потенциал».

Интерес к конкурсу проявили в 53 регионах России. Лидерами по количеству заявок стали Москва (11 заявок), далее следует Санкт-Петербург (9 заявок), Республика Башкортостан (7 заявок), Красноярский край, Ленинградская область, Удмуртская Республика и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (по 5 заявок). Всего в «Креативном музее» приняли участие 132 проектные команды из 130 учреждений культуры. Среди партнеров конкурсантов — креативные предприниматели, художники, фотографы, мастера-ремесленники и другие творческие профессионалы.

Наиболее популярные направления проектов этого конкурсного цикла — создание выставок, проведение всевозможных событий — от лекций и мастер-классов до дегустационных дней и селфи-прогулок, работа над новыми музейными пространствами, внедрение современных технологий, запуск мультимедийных проектов и разработка сувенирной продукции. Конкурсные проекты активно вовлекают посетителей в совместное творчество, многие инициативы направлены на актуализацию музейных программ для детской аудитории.

Лидируют по количеству проектов, получивших поддержку, Москва (3), Санкт-Петербург, Красноярский край и Калининградская область (по 2).

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