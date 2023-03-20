Фонд Потанина открыл прием заявок на участие в Школе Фонда 2023. Одно из ключевых событий Стипендиальной программы Владимира Потанина второй год подряд пройдет в формате волонтерской программы на заповедных территориях и объектах культурного наследия нашей страны с 15 июня по 14 сентября.

К участию в конкурсе приглашаются победители стипендиального конкурса и грантового конкурса для преподавателей последних трех лет: 2020/2021, 2021/2022 и 2022/2023 учебных годов. Победители конкурса отправятся в летние волонтерские лагеря, где смогут внести свой вклад в решение практических задач, стоящих перед заповедниками, а также укрепить свои социальные компетенции и мягкие навыки. Фонд предоставит участникам поддержку в виде благотворительной помощи для проезда и участия в волонтерских программах.

В 2023 году волонтерские лагеря пройдут на 23 территориях – от Калининградской области до Владивостока. Среди них национальные парки, заповедники, заказники, объекты культурного наследия и памятники природы. Каждый волонтерский лагерь будет длиться от 7 до 10 дней. Участникам предстоит работа, совмещающая как физический труд – обустройство экологических троп, ремонт объектов инфраструктуры, установка стендов и указателей, так и интеллектуальный – переводы материалов с иностранных языков, проведение опросов посетителей, создание карт посадок деревьев и многое другое.

Директор программ Фонда Потанина Юлия Лизичева: «Новый формат Школы, который мы опробовали в прошлом году, получил высокую оценку как у студентов, так и у представителей заповедных территорий. Наши стипендиаты оценили возможность побывать в живописных уголках России, помочь с их благоустройством, а также получить дополнительные знания, встретиться с единомышленниками. Сотрудники заповедников смогли решить актуальные задачи в короткие сроки силами волонтеров. В этом году мы расширяем состав участников за счет приглашения преподавателей вузов – победителей нашего грантового конкурса. Надеемся, что совместная волонтерская практика студентов и преподавателей позволит всем участникам процесса получить ценный опыт, новые знания и яркие впечатления».

Партнером Школы Фонда в 2023 году вновь выступит Благотворительный просветительский фонд «Заповедное посольство».

Президент Благотворительного просветительского фонда «Заповедное посольство» Наталья Данилина: «В прошлом году мы убедились, что стипендиаты Фонда Потанина – это классные партнеры российских заповедных территорий. То, что в течение нового сезона они поработают​ волонтерами на особо охраняемых природных территориях во многих регионах, позволит им лучше узнать свою страну, ее биологическое, ландшафтное и культурное разнообразие, посетить уникальные места, приобрести совершенно бесценный опыт волонтерства во имя природы. А заповедники получат реальную помощь и новых друзей. Вот поэтому мы рады партнерству с Фондом Потанина!»

Школа Фонда проводится ежегодно. Она направлена на развитие внутренней экосистемы и укрепление сообщества участников Стипендиальной программы. В 2022 году в Школе Фонда приняли участие 164 стипендиата.

Подробней о Школе Фонда 2023 можно узнать по ссылке.

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