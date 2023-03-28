Фонд Потанина представил конкурс «Профессиональное развитие»

Конкурс направлен на повышение квалификации и профессиональное развитие сотрудников социально ориентированных, спортивных, музейных организаций, а также вузов.

Фонд Потанина объявляет о запуске конкурса «Профессиональное развитие» благотворительных программ «Эффективная филантропия», «Сила спорта», «Музей без границ» и «Стипендиальная программа Владимира Потанина». Конкурс продолжает инициативы Фонда по поддержке профессионального развития специалистов и организаций для расширения профессиональных компетенций и повышения качества и устойчивости их деятельности.

«В течение двух лет мы проводили конкурсы профессионального развития по четырем программам. Эти инициативы помогали организациям и специалистам раскрывать свой потенциал, получать новые знания и навыки, в которых они нуждались в связи с ускоряющимся темпом жизни и постоянно меняющимися условиями. Результатом стало появление новых решений в сферах деятельности наших грантополучателей, расширение их профессиональных связей и круга общения. С этого года мы объединяем все конкурсы в один под названием «Профессиональное развитие». Это полностью отвечает нашему стремлению к синергии в деятельности Фонда. Запуск конкурса предваряла большая работа по совершенствованию онлайн-системы подачи заявок и внедрению новых подходов. Объединенный менеджмент позволит снизить издержки, связанные с администрированием конкурсного процесса, и усилить межпрограммную активность. Мы ожидаем, что победители смогут не только познакомиться с лучшими практиками в сфере своего профессионального интереса, но и будут активно взаимодействовать с партнерами из разных областей», – говорит генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева.

Конкурс проходит в двух номинациях. Номинация «Индивидуальная траектория» предназначена для физических лиц. В случае победы в конкурсе они смогут получить грант до 300 тысяч рублей на обучение на курсах или программах по широкому спектру направлений – от менеджмента и маркетинга до фандрайзинга и использования цифровых технологий, а также пройти стажировки в одной или нескольких организациях.

Номинация «Институциональный опыт» предназначена для юридических лиц. Организации-победители смогут получить поддержку в виде грантов до 750 тысяч рублей по двум направлениям: на образовательные программы или стажировки для своих сотрудников или на трансляцию лучших практик и наработок в своей предметной области для профессионального сообщества.

В течение 2023 года будут проведены четыре цикла конкурса с подведением итогов после каждого из них. Грантовый фонд конкурса составляет 100 млн рублей.

Более подробная информация о требованиях к заявкам и процедуре отбора представлена в «Принципах и правилах» конкурса. С темами и графиком консультационных и экспертных мероприятий можно будет ознакомиться на сайте Фонда Владимира Потанина, а также в телеграм-канале конкурса.

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