Фонд Потанина представил новый конкурс «Центры знаний по социальной поддержке»

Фонд Потанина открывает конкурс по приглашению «Центры знаний по социальной поддержке» благотворительной программы «Эффективная филантропия». Он направлен на содействие систематизации и распространению успешного опыта российских организаций по улучшению качества жизни наиболее уязвимых социальных групп, а также институциональное развитие организаций – лидеров в области социальной поддержки в сферах их деятельности.

«Новый конкурс – продолжение инициатив Фонда по формированию центров знаний и компетенций. У нас есть опыт поддержки центров социальных инноваций в области культуры и центров знаний, работающих в сфере целевых капиталов. Мы убедились, что комплексная поддержка приносит значимые результаты, а организации, сочетающие текущую деятельность в своей области с формированием соответствующего научно-методического, программного, технологического центра экспертизы – эффективная модель для усиления социального результата. В новом конкурсе мы поддержим создание центров на базе организаций, работающих с социально уязвимыми группами, а также обеспечим экспертное сопровождение их проектов. Мы надеемся, что создание центров позволит повысить доступность практических инструментов и содействовать системному улучшению качества жизни наименее защищенных людей», – говорит генеральный директор Фонда Оксана Орачева.

Победителями конкурса станут 10 организаций, которые получат пожертвования до 15 миллионов рублей на срок от 24 до 36 месяцев для создания центров знаний на своей базе. Участвовать в конкурсе смогут организации, получившие приглашение от Фонда.

Заявки на конкурс будут приниматься с 1 по 20 сентября 2023 года.

Более подробная информация о конкурсе и конкурсная документация опубликованы на сайте Фонда.

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