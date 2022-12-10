Фонд Ruarts открывает выставку «Великая пустота»

20 декабря в фонде Ruarts откроется выставка «Великая пустота». Выставка будет состоять исключительно из работ современных художниц и исследовать пустоту, как отсутствие или как неисчерпаемую возможность. Сегодня как никогда раньше общество готово говорить на эту тему, искать новые смыслы, точки противостояния и опоры.

Мария Сафронова. Спортзал. Из серии «Кабинеты». 2018. Холст, масло, 101х150 см



Название выставки представляет собой игру слов, соединяющую название кинематографического бестселлера Паоло Соррентино «Великая красота» о жажде жизни, витальности и определение гигантской области в космосе – «Великая Пустота Волопаса», которая с одной стороны, наполнена (в ней находится не менее 60 галактик), а с другой – абсолют Ничто, Сверхпустота. Нехватка, отсутствие, потеря – не единственные характеристики пустоты. В своей книге «Философия пустоты» американская исследовательница Гай Вотсон предпринимает попытку изменить отношение к понятию пустоты, соединив европейскую и буддистскую традиции. Эта двойная перспектива позволяет рассмотреть в пустоте не только отрицание, но и поле возможностей. Именно под таким углом фонд Ruarts предлагает зрителю взглянуть на это понятие, тем более что язык искусства лучше многих других приспособлен для этого, так как произведение искусства и есть материализация нехватки.



Цель данной выставки познакомить московскую публику с современными художницами и переосмыслить коллекцию фонда Ruarts, которая на данный момент насчитывает более 2000 произведений искусства. С помощью приглашенного куратора – Анны Журбы фонд Ruarts намерен поддержать художниц, восполнить пробел в гендерном неравенстве и пополнить свою коллекцию важными работами, созданными женщинами.



Идея сделать выставочный проект только с художницами в Фонде Ruarts возникла задолго до того, как второй его основной элемент – пустота, стал для многих основным наполнением существования, актуальной темой и состоянием. «Физическое и экзистенциальное переживание пустоты выкрутили на максимум. Сегодня мы говорим о пустоте из ее эпицентра», – комментирует куратор выставки.



Елена Артеменко, Татьяна Ахметгалиева, Лиза Бобкова, Вита Буйвид, Алиса Горшенина, Аня Желудь, Катя Исаева, Таисия Короткова, Оля Кройтор, Анна Лапшинова, Таус Махачева, Катя Муромцева, Ирина Нахова, Александра Паперно, Айдан Салахова, Мария Сафронова, Ольга Тобрелутс, НаталияТурнова и многие другие российские художницы разных поколений и эстетических убеждений, раскрывают новые смыслы и повествования о пустоте и том, что ей противостоит.

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