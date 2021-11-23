Фонд «Сколково» вместе с Лабораторией IPChain и компанией G-Core Labs запустил новый акселератор для кино- и видеоиндустрии

22 ноября стартовала совместная программа Фонда «Сколково», Лаборатории IPChain и компании G-Core Labs по поиску инновационных технологических решений для медиаиндустрии, включаязащиту прав, доставку и монетизацию аудиовизуального контента. Прием заявок на сайте Global Creative Industries Accelerator ipgc.sk.ru. продлится до 22 декабря 2021 года.

Принять участие в акселераторе смогут команды от двух человек с проектами на уровне MVP (минимально жизнеспособный продукт), а также готовыми решениями и кейсами их внедрения или подтвержденными продажами. Среди приоритетных направлений технологии: искусственного интеллекта и машинного обучения (AI/ML) для сферы аудиовизуального контента, производства контента и его потоковой передачи (Content & Streaming), строительства инфраструктуры и кибербезопасности.

В январе 2022 года жюри подведет итоги и объявит отобранные проекты. Пятерка лучших будет удостоена грантов на сумму от 2 000 до 40 000 долларов на использование сверхбыстрой CDN, облачных сервисов, универсальной медиаплатформы, сервисов по защите от DDoS-атак. Сильнейшие команды получат возможность презентации своих проектов перед ведущими мировыми экспертами и потенциальными инвесторами на международном форуме по интеллектуальной собственности и креативным индустриям IPQuorum: Tech for Content 2022. Лидерам конкурса будет оказана методическая помощь при подготовке выхода на европейский рынок с предоставлением комплекса услуг по защите интеллектуальной собственности.

Участники акселератора вправе рассчитывать на долгосрочное партнерство с IPChain и G-Core Labs. Кроме того, победители смогут бесплатно принять участие в программе FAST TRACK —упрощенной процедуре получения резидентства «Сколково».

Алексей Каленчук, директор по акселерационным программам Кластера информационных технологий Фонда «Сколково»:

– Новый конкурс посвящен технологическим командам, работающим с аудиовизуальным контентом в любом его виде и на любом уровне: от инфраструктурного до прикладного. Два ключевых партнера конкурса готовы помочь стартапам не только своими непосредственными ресурсами — сетевой инфраструктурой и инструментами для защиты интеллектуальных прав, но еще и обеспечивают лучшим командам содействие в продвижении на российском и международном рынке. Это самый простой и эффективный способ для стартапа попасть в медиаиндустрию.

Валерия Брусникина, управляющая портфелем IT-проектов Ассоциации IPChain:

– Российский рынок аудиовизуального контента демонстрирует уверенный рост. Наши фильмы и сериалы с каждым годом становятся качественнее и уже сегодня привлекают значительную аудиторию не только в России, но и за рубежом. Россия вошла в топ-10 стран — экспортеров сериалов. Благодаря стримингу производство сериалов и других медиапродуктов стало полноценной индустрией с миллиардными оборотами.

Бурное развитие отрасли ставит вопрос автоматизации всех этапов кинопроизводства — от продакшен до дистрибуции. Рынок остро нуждается в IT-решениях, позволяющих осуществлять производственные процессы, эффективно управлять нематериальными активами, бороться с пиратами. Мы создали этот акселератор для того, чтобы найти новые технологические решения, которые станут драйвером развития отрасли, помогут осуществить полноценную цифровую трансформацию в мире аудиовизуального контента.

Михаил Шурыгин, генеральный директор G-Core Labs в России и СНГ:

– У стартапов море задач, среди которых нужно вовремя вычленить жизненно важные: поиск ресурсов, партнеров, менторов и клиентов. К счастью, в российской медиаиндустрии это уже не проблема, так как вместе с цифровой трансформацией отрасли активно выстраивается среда для развития рынка отраслевых инноваций. Программа Global Creative Industries Accelerator — еще один важный шаг в этом направлении, так как она ускорит развитие российских технологий работы с аудиовизуальным контентом и ответит сразу на все жизненно важные вопросы стартапов: поможет получить мощности и инфраструктурные решения, клиентов на локальном и европейских рынках, а также обратную связь от отраслевых экспертов.

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