Фонд поддержки отечественной музыки провёл круглый стол по актуальным вопросам музыкальной индустрии

23 мая 2022 года под эгидой Фонда поддержки отечественной музыки и при участии ряда ведущих игроков отечественной индустрии музыки состоялся круглый стол, на котором были обсуждены ключевые вызовы, с которыми в настоящее время сталкиваются исполнители, авторы, стриминговые платформы, концертные агентства, театры, площадки, музыкальные издательства.

Модератор круглого стола Юрий Костин (Президент Фонда и Премии «Виктория», президент «Газпром-Медиа Радио», вице-президент РАР) назвал встречу успешной и перспективной, отметив, что на ней присутствовали и высказывались представители всей цепочки, обеспечивающей создание, дистрибуцию и монетизацию музыкальных произведений.

«У нас есть несколько ключевых проблемы: даже при наличии отличного музыкального материала артисты испытывают проблемы в его распространении. Еще одна тема — концертная деятельность: новые концертные повестки, новые афиши, поддержка отечественных исполнителей, состоявшихся и новых. Но не хочется говорить только на языке сухих данных — мы говорим о культуре, о музыке, которая воспринимается сердцем. Несмотря на вызовы времени, мы должны отдавать себе отчет в том, что любое слово и нота остаются в информационном пространстве надолго», — заявил в своем вступительном слове Юрий Костин.

«Мы прошли пандемию, мы знаем, как было тяжело в это время наладит всё это и переформатироваться. Было очень много критических замечаний, артистов унижали. А что такое артист? Он создаёт продукт. Единственный продукт – это его творчество». <…> Мы, как сегмент культуры, должны продвигать свои настроения, свои цели, свои задачи, определить эти цели. У нас, к сожалению, нет профсоюза работников культуры. Это единственная организация, которая могла бы спасти ситуацию: в условиях пандемии, в условиях сегодняшнего дня», – поделился своим мнением Лев Лещенко.

«Наша с вами задача сегодня, как участников рынка, понять способны ли мы вообще конструктивно разговаривать друг с другом, понять интересно ли обсуждать вопросы индустрии в таком дружеском формате. Речь не идет о создании какого-то нового формального объединения. У нас уже есть Фонд. Существуют другие профессиональные организации. Но мы все с вами уже и без того объединены одной индустрией и одной целью: ее развитием на благо страны. Фактически, индустрия существует, имеет все присущие развитому обществу составляющие, но ей необходимы площадки для обмена мнениями, опытом, подсвечивание проблем и их совместного решения. Это даст возможность развиваться, поддерживать молодые таланты, воспитывать хороший вкус и создавать высококачественные и конкурентоспособные продукты, зарабатывать деньги и системно развивать эту значимую часть культуры», – говорит Юрий Костин.

В фокус горячей дискуссии попали темы поиска и поддержки реальной и конкурентоспособной альтернативы ушедшим зарубежным компаниям, имеющим отношение к вопросам распространения музыкального контента, взаимодействие с дистрибьюторами, которые остались на российском рынке, повышение потенциала российских аудио и видео- платформ по популяризации отечественных исполнителей. Затронули также и вопрос организации туров и концертов, а также правовые аспекты деятельности артистов и лейблов.

«Известно, что для широкого распространения музыкального продукта нужен посредник, который донесёт музыкальный продукт до всех стриминговых платформ. И после соберет вознаграждение, которое артистам полагается <…> На начало текущего года в России было 7 таких посредников <…> В настоящий момент на российском рынке остались только 3 легальных агрегатора. <…> Проблемы, которые переживают сейчас стриминговые платформы – это отсутствие возможности оценить, что происходит с потреблением контента и какое количество подписчиков осталось на платформах», – коротко рассказал о работе стриминговых площадок дал Дмитрий Коннов (Zvonko Group).

Возникают проблемы с организацией концертов и туров, остро встают вопросы выпуска новых релизов, запуска новых проектов. Не ясно пока, как разговаривать с аудиторией и на каких площадках.

По словам Костина, «Участники дискуссии демонстрировали понимание общих задач, что музыкальная индустрия — это сообщающийся сосуд, все ее игроки зависят друг от друга и должны быть заинтересованы в успехе друг друга, в том числе, коммерческом».

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