Более 30 фронтовых писем своего свекра, погибшего на фронте, в Красногорский филиал Музея Победы на вечное хранение передала Ольга Ивановна Потанина. Кроме того, она подарила музею фронтовой дневник, записную книжку, листы со стихами фронтовика. Всего фонды музея пополнили около 50 предметов. На протяжении 80 лет эти реликвии бережно хранились в семье героя.

Борис Дмитриевич Потанин родился в Новороссийске в 1922 году. Очень любил литературу, поэзию, сам писал стихи. Уже 26 июня 1941 года 19-летний юноша подал заявление с просьбой зачислить его в ряды Красной армии в качестве добровольца. Воевал санинструктором в 7-м гвардейском Нежинском механизированном корпусе. В ходе боев 28-30 сентября 1943 года вытащил с поля боя 23 раненых бойца, за что был награжден орденом Красной Звезды. В декабре 1944-го воинская часть была переброшена сначала в Польшу, а затем в Германию. В марте 1945 года Борис был тяжело ранен и скончался в 588-м отдельном медсанбате, захоронен в Германии. Он так и не увидел своего сына Дмитрия, который родился в январе 1945 года. Мама и бабушка рассказывали мальчику о герое и бережно хранили память о нем.

«Фонды музея пополнила коллекция писем, которые Борис Потанин писал своей семье в фронта. Последнее письмо было отправлено матери за две недели до гибели. Кроме того, переданы фотокопии снимков военных лет, записи, которые Борис вел с мая 1940 по февраль 1941 года, а также фронтовой дневник, датированный мартом-апрелем 1944 года», - рассказали в Музее Победы.

В дневник вошли не только заметки о боевых буднях, но и стихотворения Бориса, в том числе переписанные на военную тематику песни, популярные у бойцов в годы Великой Отечественной, - например, «Катюша», «Крутится-вертится шар голубой» и другие.

«Эти материалы будут активно использоваться в экспозиционно-выставочной работе музея», - подчеркнули в Музее Победы.

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