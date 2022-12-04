Фортепианный вечер Якова Кацнельсона в Московской консерватории

4 декабря в Малом зале Московской консерватории выступит пианист Яков Кацнельсон с сочинениями русских композиторов – Чайковского и Прокофьева.

Яков Кацнельсон – удивительный московский музыкант, имя которого на афише вызывает трепет у поклонников классического музыкального искусства. Он окончил Московскую консерваторию имени П.И. Чайковского и аспирантуру в классе профессора Э.К. Вирсаладзе, а также аспирантуру по классу камерного ансамбля у профессоров Т.А. Гайдамович и А.З. Бондурянского.

Выступал с сольными концертами в России и за рубежом – в Австралии, Азербайджане, Англии, Бельгии, Боснии, Венгрии и других странах. Регулярно участвует в музыкальных фестивалях (фестиваль Святослава Рихтера в Тарусе, фестиваль Олега Кагана в Кройте, фестиваль камерной музыки в Утрехте, фестиваль «Сараевская зима», фестиваль «Возвращение» и т. д.).

«Русская программа у меня родилась в последние дни февраля, – рассказал Яков Кацнельсон. – Программа состоит из противоположных русских миров. Первый – Чайковский. Дух его России мы давно потеряли, он основан во многом на европейской базе, продолжает жить только в искусстве, и его проблески в жизни иногда случаются во времена взаимовлияния культур разных народов. Но, тем не менее, его музыка нас сопровождает с раннего детства. Противоположность – Прокофьев. Его пространство – мир русских сказок, преданий, демонический, фантастический, тёмный и мудрый. Он с нами останется всегда, независимо от любых внешних обстоятельств. Мне они бесконечно дороги оба!».

Начало в 19:00.

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