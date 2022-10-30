Форум «Музейный гид 2022» пройдет в формате онлайн-марафона с 7 по 27 ноября.

Три недели форума будут посвящены различным сферам проектного управления. Эксперты разберут теоретические вопросы и дадут практические задания, поделятся советами по разным темам — от креативности до мониторинга, от самопрезентации до работы с сообществом. О подводных камнях проектирования и том, как их избежать, расскажут грантополучатели Фонда в рубрике «Лайфхак-дэй».

«Разрабатывая программу форума “Музейный гид”, мы решили сделать основной акцент на теме компетенций музейных специалистов. Ведь успех проекта во многом определяется работой с оригинальными идеями и эффективным управлением процессами. Участники форума получат возможность погрузиться в тему социокультурного менеджмента, изучить и применить на практике современные инструменты музейного проектирования, а также посмотреть на проекты сквозь призму основных рисков, которые могут поджидать проектировщиков. Уверена, что ведущие эксперты культурной сферы и победители музейных конкурсов Фонда сделают музейный марафон увлекательным и полезным», – рассказыввает генеральный директор Фонда Оксана Орачева.

7-13 ноября

В фокусе первой недели форума – тема творчества: где брать идеи, как придумывать проекты и рассказывать о них другим? Форум откроет лекция о развитии креативности, которую прочитает заведующая кафедрой территориального развития им. В.Л. Глазычева ИОН РАНХиГС Елена Зеленцова. Практическое занятие о способах самопрезентации и презентации проектов проведет тренер по ораторскому искусству, автор образовательной программы «Голос может» Седа Каспарова. Об оптимальных путях реализации проекта расскажут победители конкурса «Музей 4.0»: руководитель проекта «Увидеть невидимое» музея «Огни Москвы» Наталья Потапова и руководитель проекта «Генеральский дом: городская опера» выставочного центра «Галерея» Ижевска Марина Рупасова.

14-20 ноября

Вторая неделя посвящена вопросам взаимодействия с сообществами – кто есть вокруг нас, с кем, как и для кого мы можем сотрудничать? О том, как объединять людей вокруг организации, расскажет урбанист, руководитель сообщества CityBranding Василий Дубейковский. В ходе практического занятия специалист по культурному PR и маркетингу Татьяна Немировская разберет возможности, которые открывают музеям выстроенные процессы в области маркетинга и связей с общественностью. Личным опытом ведения социокультурного проекта поделится победительница конкурса «Музей 4.0», руководитель проекта «Нити х Нити»: музейный проект на суконной фабрике» Музея города Арамиль Наталья Иртуганова.

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