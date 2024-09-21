Форум «Новый вектор. Дальний Восток» подвёл итоги первых дней работы

В первый день работы форума регионального кинематографа «Новый вектор. Дальний Восток», который проходит 19-21 сентября в Улан-Удэ, прошли дискуссии на тему развития кино в Дальневосточном федеральном округе.

В мероприятии принимают участие глава Республики Бурятия, председатель Правительства Республики Бурятия Алексей Цыденов, министр культуры Республики Бурятия Соелма Дагаева, исполнительный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) по социальному развитию Гасан Гасанбалаев, представители Фонда кино, федеральных и региональных продюсерских центров, киностудий, кинокомиссий ряда регионов страны, журналисты и др.

В ходе пленарного заседания на тему «Новые рубежи на карте российского кино. Перспективы и ограничения» В дискуссии приняли участие представители органов государственной власти Республики, кинематографа, некоммерческих отраслевых объединений.

Модератором сессии выступил Дмитрий Якунин, руководитель форума регионального кинематографа «Новый вектор. Дальний Восток», генеральный директор продюсерского центра Фонда поддержки регионального кинематографа, выступившего одним из организаторов мероприятия.

Соелма Дагаева представила проект дорожной карты развития кинематографа в Республике Бурятия. Она отметила, что регион в ближайшие три года планирует развить инфраструктуру и сервисы, направленные на внутреннее кинопроизводство, увеличить долю креативных индустрий в валовом республиканском продукте и создать условия для привлечения внешних студий. Глава республиканского ведомства также сообщила, что в Бурятии при поддержке Минвостокразвития России до конца 2025 года будет построен кинопавильон с собственной материально-технической базой. Помимо залов для съёмок в него войдут студии звукозаписи, монтажа и анимации. Кинопавильон станет частью создаваемого в Бурятии креативного кластера.

Гасан Гасанбалаев сообщил, что в 2025 году запускается конкурс с призовым фондом в 200 млн рублей на создание фильмов о Дальнем Востоке или снятых на территории Дальнего Востока. Программа реализуется совместно с Фондом кино. Кроме того Минвостокразвития закупит кинооборудование на 200 млн рублей для поддержки киноиндустрии ДФО.

Продолжилась дискуссия в рамках работы стратегической сессии по развитию кинематографа в ДФО. Участники обсудили модели наиболее оптимального межрегионального взаимодействия в области кинообразования, технического оснащения регионов Дальнего Востока, работы кинокомиссий, взаимодействия с федеральным центром, а также зарубежными партнерами.

Дмитрий Шевцов, руководитель Центра поддержки и развития кино Приморского края АНО «ПКИЦ», подчеркнул, что Дальневосточная кинокомиссия должна стать членом Ассоциации азиатских кинокомиссий. По его мнению, это позволит повысить статус отечественной индустрии на международном рынке и привлекать больше съёмочных групп из стран Азии.

Он рассказал также, что для этих целей был создан сайт ru.filmrussia.ru, «чтобы иностранцы заходили туда и изучали там возможности регионов России и перечень российских компаний».

Оксана Барковская, генеральный продюсер группы компаний «Формат ТВ», сообщила, что в октябре на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) стартует образовательная программа, разработанная с совместно с московскими продюсерами. Ее специфика заключается в том, что она будет максимально прикладной и нацеленной на удовлетворение потребностей съёмочных групп, планирующих съёмки в Приморском крае.

«Мне как продюсеру интересно снимать во Владивостоке и я планирую это делать в следующем году. Я знаю, что для этого нужны кадры и какие, и я бесплатно еду делать эту работу, чтобы заранее подготовиться к реализации своего проекта», – пояснила участник дискуссии.

В ходе сессии была представлена деятельность Московской международной киношколы (Московского киноколледжа № 40), которая реализует образовательную программу в Республике Бурятия.

Дина Подпругина, генеральный директор студии «Байкал кино», презентовала портал www.baikalkino.com, на котором ведется сбор информации о возможностях Бурятии в сфере кинопроизводства (каталог локаций, актерская база и пр.).

В первый день работы форума «Новый вектор» также состоялась дискуссионная панель на тему «Инвестиции в кино на Дальнем Востоке. Кинопроизводство и бизнес. В чем точки притяжения?». Участники – представители киноотрасли и бизнеса Бурятии – перечислили основные государственные источники финансирования в нашей стране, рассказали о тонкостях работы с частными инвесторами и перспективах развития продакт-плейсмента в региональном кино.

По мнению экспертов, наиболее оптимальные темы, с помощью которых можно заинтересовать потенциальных инвесторов, поднимают вопросы традиционных ценностей (патриотизм, семья, дети), а также связаны с круглыми датами того или иного региона.

Василий Нелюбин, директор Института киноиндустрии Сибирского федерального университета (г. Красноярск), напомнил, что крупные компании, действующие в том или ином субъекте, могут оказать поддержку кинопроекту в рамках закона о региональных инвестиционных проектах (РИП): взамен на те или иные налоговые льготы.

Второй день работы форума начался с Питчинга сценарной лаборатории «Формула пути». Участники – авторы из шести регионов России – пройдя трехдневный подготовительный интенсив накануне форума, представили свои истории о Дальнем Востоке ведущим продюсерам страны.

Среди них: Вадим Бакунев – креативный продюсер, сценарист, генеральный директор «Руки Вверх Продакшн»; Оксана Барковская – генеральный продюсер группы компаний «Формат ТВ»; Виктор Митрофанов – креативный продюсер «Марс Медиа»; Гасан Гасанбалаев – исполнительный директор по социальному развитию, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики»; Марина Наумова – продюсер Wink; Григорий Смоляк – директор Департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития России; Вадим Солоненко – заместитель исполнительного директора Фонда кино; Полина Шлихт – генеральный директор «Монументал Пикчерс», продюсер «Монументал Вижн».

В результате были отобраны следующие проекты:

1 место – «Цифровой призрак», Борис Ангархаев (г. Улан-Удэ);

2 место – «Порода», Ольга Шульгина-Москаленко (г. Воронеж);

3 место – «Струны сердца», Булат Цыденешеев, Галсан Нанзатов (г. Улан-Удэ).

Также, в этот день состоялась Презентация киностудий Дальнего Востока, в которой принимают участие компании из шести регионов ДФО.

Фото – Алексей СВАТОВ