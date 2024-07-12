Форум «Новый вектор» подвел итоги в Светлогорске

В Светлогорске завершился II форум «Новый вектор», который проходил 8-10 июля в концертном зале «Янтарь-холл» при поддержке Правительства Калининградской области, Президентского фонда культурных инициатив и Союза кинематографистов России. Организаторы: Фонд поддержки регионального кинематографа (ФПРК) и АНО «Фестивальная дирекция».

Участие в мероприятии приняло более 300 человек из более чем 30 субъектов РФ, включая представителей 20 кинокомиссий и порядка 40 киностудий, 18 из которых приняло участие в Презентации региональных киностудий. Спикерами выступило более 50 представителей киноиндустрии из разных регионов России, а также стран Европы. Онлайн-зрителями в дни работы форума стало около четырех тысяч человек.

Свои видеоприветствия гостям направили министр культуры РФ Ольга Любимова и председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков. На церемонии открытия была вручена награда «За вклад в развитие регионального кинематографа» Алексею Романову, режиссеру, продюсеру, художественному руководителю студии «Сахафильм». Сам режиссёр выступил с мастер-классом, в ходе которого рассказал краткую историю якутского кинематографа и поделился секретами его успеха в последние годы.

Гости приняли участие в дискуссиях, стали слушателями мастер-классов по актёрскому мастерству, искусству коммуникации и самопрезентации, а также зрителями фильмов регионального производства, снятых в России за последние несколько лет. Гавриил Гордеев, генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Okko, представил фильм «Культурная комедия», предпремьерный показ которого прошёл 10 июля в Светлогорске и Калининграде. В федеральный прокат картина проходит сегодня, 11 июля.

Гордеев подчеркнул, что культурное, географическое и этническое многообразие России позволяет создавать фильмы в разных её областях, и они будут интересны и понятны широкому зрителю.

«Я предлагаю вообще не разделять кино на региональное и федеральное. У нас локации и кинокомиссии в каждом регионе существуют не просто для того, чтобы появлялось кино исключительно для региона. Основная цель – это использовать богатства нашей страны, чтобы снимать большое федеральное кино. Фильм “Культурная комедия” как раз является таким примером, когда сюжет и локации демонстрируют конкретный город, Пермь, но при этом выходят в широкий прокат и находят отклик в каждом регионе, где его показывают», – пояснил продюсер.

Деловую и образовательную программы форума составила Конференция кинокомиссий России, организованная при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Заместитель председателя Кинокомиссии Калининградской области и директор АНО «Фестивальная дирекция» Ольга Акопова провела новую образовательную программу для кинокомиссий. Также она представила методическое пособие по оптимизации ее работы и внесла на рассмотрение идеи на будущее форума.

«Стоит больше уделять внимания на ответы и разъяснения, которые поступают из зала к нам, экспертам. К примеру, как вы организовываете перекрытие дорог или на чём мы фокусируемся при отборе сотрудников и учим ли мы их потом, что несомненно является важным аспектом и в нашей индустрии, и в какой-либо ещё. Стоит точечно подходить к проблематикам в нашей сфере и также точечно их обсуждать и решать прямо на форуме», – подчеркнула Акопова.

Подводя итоги мероприятия, участники перечислили факторы, потенциально способствующие развитию киноотрасли в стране.

Дмитрий Якунин, генеральный продюсер форума, представил предложения и комментарии делегатов по укреплению дальнейшего взаимодействия внутри отрасли. Для этого, по их мнению, необходимо усилить копродукцию между региональными студиями, разработать единый портал кинематографий России, снять серию киноновелл в разных регионах страны, содействовать совершенствованию законодательно-нормативной базы, регулирующей деятельность кинематографа.

На следующем форуме «Новый вектор» представители индустрии хотели бы видеть кинофестиваль, кинорынок, больше сессий в формате живых дискуссий, а также сессий, посвященных IT-технологий в кино. Также участники дали оценку состоявшемуся на балтийском берегу мероприятию.

«За последний год ощутима динамика – повышается уровень презентации студий и, что очень важно, уровень взаимодействия их представителей между собой. Ценность форума как раз и заключается в таком взаимодействии, а также в проектах, которые будут реализованы по его итогам. Мы видим, что задали верный вектор», – отметила Лариса Солоницына, председатель Совета ФПРК, первый заместитель председателя Союза кинематографистов России.

По её мнению, работа форума будет более продуктивной, если заранее обозначить спектр проблем и сформировать повестку мероприятия.

«Нам бы хотелось получать заранее список проблем, которые можно не только обсудить, но, возможно, и решить. Под ваши потребности мы бы формировали программу, подбирали экспертов, возможно, это было бы более результативно», – пояснила Солоницына.

О необходимости более тесного взаимодействия с кинематографами в регионах заявила Элла Тухарели, генеральный продюсер ФПРК. Она подчеркнула, что фонд в ближайшее время будет больше внимания в своей деятельности уделять образовательным программам, а также сообщила, что с 2025 года победители конкурса документального кино «Россия – взгляд в будущее» будут сохранять права на созданные фильмы.

«С момента своего основания в 2022 году мы провели три конкурса “Россия – взгляд в будущее”, каждый раз поддерживая по 60 картин в год. Однако права оставались за фондом. С 2025 года мы планируем сохранять авторские права за создателями фильмов, создаваемых при поддержке ФПРК», – пояснила Тухарели.

Маргарита Ленских, соучредитель и глава Гильдии кастинг-директоров, кастинг-директор, пригласила кинопроизводителей участвовать в конкурсе на соискание премии гильдии. Она уточнила, что в начале следующего года на очередной премии появится новая номинация – «Лучший кастинг регионального кино».

Алексей Романов призвал участников «Нового вектора» активнее участвовать на соискание на премию «Чыпчаал», т.н. якутского «оскара», проходящего в феврале. Пока в конкурсе участвуют кинематографисты ДВФО и нескольких регионов России.

В дни работы форума его делегаты делились впечатлениями о мероприятии. Приводим некоторые из них.

Андрей Ермак, министр по культуре и туризму Калининградской области:

«Показательно, что форум второй раз проходит именно в Калининградской области. Это свидетельствует о том, что наш регион – один из самых динамично развивающихся в сфере кинематографа. Здесь много интересных обсуждений, и это важно: кинематографисты приезжают к нам и обсуждает наиболее насущные вопросы. Многие из этих проектов, уверен, в скором времени, будут реализованы именно у нас».

Иван Кудрявцев, киножурналист, ведущий программы «Индустрия кино», программный директор ММКФ:

«Я приезжаю на форум второй раз подряд, сюда приезжают специалисты, чтобы пообщаться, обсудить наиболее актуальные для них вопросы, сверить часы, поделиться самым передовым опытом и уехать внедрять его у себя в регионах. Я думаю, надо обсуждать несколько вариаций – региональное кино, кино, снятое в регионах, кино регионов и т.д. Есть кино, а есть некино. Нам надо думать над мобильностью нашей киноиндустрии, чтобы в нашей стране появилось больше центров кинематографий. Этим мы и занимаемся на форуме “Новый вектор”».

Евгений Григорьев, режиссер, сценарист, продюсер, директор по развитию АО «Свердловская киностудия»:

«Я здесь второй раз, для меня возможность приехать на форум “Новый вектор” – это, с одной стороны, возможность выдохнуть после безумного графика, а с другой – встретиться с коллегами и оперативно решить с ними вопросы, которые до этого мы не могли решить в силу занятости или удалённости друг от друга. Такие мероприятия нужны для укрепления горизонтальных связей, ведь главное в любом деле – это люди. А в таких сферах, как кинематограф, тем более – только кадры решают всё».

Светлана Камынина, актриса театра и кино, карьерный коуч:

«На форуме “Новый вектор” я выступила с мастер-классом, в котором приняли участие актёры. Все они, как мне кажется, остались довольны совместной работой – мы провели вместе около двух часов, я поделилась техниками, которыми владею. Мне очень нравится Светлогорск, как знать, возможно, и приму участие в съёмках здесь: во всяком случае на форуме мне уже поступило такое предложение от одного калининградского режиссёра».

Нина Кочеляева, начальник отдела разработки и апробации методик кинопросвещения ВГИК им. С.А. Герасимова:

«Форум уникален тем, что здесь огромное поле для исследования. Я постоянно учусь и каждый раз увожу с форума много эмпирического материала. Здесь, на наших глазах формируется киносообщество страны».

Сусанна Альперина, редактор гуманитарного блока «Российская газета – Неделя», программный директор Фестиваля экранизаций «Читка» и Фестиваля стриминговых сервисов Original+:

«Пожалуй, ни на одном мероприятии пока нет такой насыщенной деловой программы, как на “Новом векторе”. Форум растет: если в прошлом году был уровень для начинающих, то в этом году – уже для продвинутых. Прямо как в английском».

Напомним, что впервые форум «Новый вектор» прошёл в 2023 году в Калинингардской области. В этом году проект расширил свою географию: зимой прошёл в курортном городе Белокуриха в Алтайском крае, в начале июня – в Пятигорске в Ставропольском крае, а завершится в Республике Бурятия в сентябре.

Напомним, что организаторами мероприятия выступили Фонд поддержки регионального кинематографа (ФПРК) и АНО «Фестивальная дирекция» при поддержке Правительства Калининградской области, ПФКИ и Союза кинематографистов России.