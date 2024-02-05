Форум «Новый вектор» подвел итоги

Форум регионального кинематографа «Новый вектор. Сибирь» завершает свою работу в Белокурихе (Алтайский край). Организаторами выступили Союз кинематографистов России, Фонд поддержки регионального кинематографа при поддержке Правительства Алтайского края, Министерства культуры Алтайского края, Президентского фонда культурных инициатив.

Участие в трехдневной программе мероприятий приняло более 100 представителей отрасли из Москвы и регионов РФ, включая все субъекты Сибирского федерального округа, а также из Казахстана. Онлайн-зрителями было порядка пяти тысяч человек.

Деловую программу форума составила Конференция кинокомиссий Сибири, организованная ПЦ «Мувистарт» при поддержке Минкультуры России. В рамках конференции прошли дискуссии на тему развития кинематографа в Сибири и регионах РФ, обмен мнениями и профессиональными связями, презентация кинокомиссий и киностудий СФО.

Участники мероприятия поделились впечатлением о работе, внесли свои предложения по дальнейшему сотрудничеству, а также оценили презентацию сибирских киностудий, которая состоялась 1 февраля.

Василий Нелюбин, и.о. заместителя губернатора Красноярского края:

Рад, что форум проходит уже на уровне округа. В Калининграде в прошлом году мы более крупными мазками обсуждали тренды в развитии киноотрасли, а сейчас состоялось детальное знакомство с кинопроизводителями Сибири.

Напомню, что пока у субъектов РФ нет полномочий развивать кино: мы даже рибейты оформляем как форму поддержки малого и среднего бизнеса. Если мы, объединив усилия, начнем вести диалог с государством на эту тему и будем способствовать внесению изменений в законодательство, то и в сфере поддержки кинематографистов на местах появится поле для маневра.

Алексей Бочаров, заместитель министра культуры Алтайского края:

Если еще три-пять лет назад, собираясь на региональных кинофорумах, участники обсуждали общие вопросы – как развивать кино, то теперь повестка стала более практичной. Мы видим, что региональное кино в отдельных субъектах уже перешло на коммерческие рельсы. Количество горизонтальных связей, полученных на полях «Нового вектора», впечатляет.

Алексей Алешковский, президент Гильдии кинодраматургов, заместитель председателя Союза кинематографистов России:

Не хватает разговора о смыслах в кино. Мы много говорим о «железе», копродакшенах и т.д., но мало о том, какое кино надо снимать. Кино – это инструмент очень мощного социального воздействия, об этом говорить можно и нужно.

Михаил Калинин, оргсекретарь Союза кинематографистов России:

Союз кинематографистов России лет 10 назад рассматривал возможность создать общественно-государственную форму юрлица, но Минкультуры и руководство Союза решили не идти по этому пути. На деле же, собственно, к этому и пришли.

На данный момент членами Союза кинематографистов является 4300 человек из всех регионов РФ, а в Сибири – всего 109 человек. Если мы усилим работу в тандеме отрасли и государства, то достигнем ещё больше результатов.

Андрей Апостолов, главный редактор киностудии «Ленфильм»:

Мне очень понравился питчинг компаний, это достаточно редкий формат, который дает возможность ознакомиться не только с проектом, но и продакшном, с его мощностями.

Мне кажется, такие мероприятия нужны и важны, потому что именно благодаря им региональное кино перестаёт быть региональным и выходит на федеральный уровень.

Игорь Шибанов, генеральный директор телеканала «СуперГерои»:

Организация форума отличная – команду видно всё меньше, зато результата всё больше.

Совсем недавно никто не верил, что российский контент мог пользоваться спросом на международном рынке – мы были слабо на нем представлены. Через 5 лет мы встали на шестую позицию по присутствию на всех крупных кинорынках и площадках, нас начали покупать и Netflix, и Google Play. Конечно, в связи с геополитической напряженностью сейчас нас не очень ждут в недружественных странах, но зато появляются партнеры в других странах.

В ближайшее время будет создана компания по дистрибуции регионального кино.

Родион Павлючик, генеральный директор ГК «Приор Групп»:

На форуме я увидел презентации 20 сибирских кинокомпаний. Это было для меня неожиданностью. Это очень важный шаг вперед, который сделал ФПРК, это важно для отрасли. Раньше я ездил по Сибири, и мне казалось, что здесь нет кино, а теперь я вижу профессиональное сибирское киносообщество, с которым можно и нужно работать.

Горизонтальные связи между кинопроизводителями СФО существуют, их необходимо укреплять. Они могут сотрудничать и взаимодополнять друг друга – кадрами, техникой и пр., оптимизируя тем самым свои бюджеты.

Радует, что помимо горизонтальных связей выстраивается продуктивный диалог отрасли и государства.

Оксана Барковская, генеральный продюсер ГК «Формат ТВ»:

Для меня огромным открытием стало хакасское кино, новосибирские проекты. До участия в форуме я думала, что в регионах России кино есть только в Башкортостане и Якутии.

Хотелось бы больше времени на питчинг, мне не хватило как продюсеру информации о цифрах – сколько кинопроекту нужно для его завершения. В целом я приятно удивлена и с радостью пообщаюсь с некоторыми продакшнами.

Валерий Сотов, исполнительный продюсер «ТелеАльянс Медиа Холдинг»:

Хотелось бы больше внимание уделить кадровому вопросу в регионах – на местах не хватает специалистов второго состава.

Виктор Митрофанов, креативный продюсер Monumental Vision:

Надо теперь нам не ИИ бояться, а региональных продакшнов, потому что они снимают сердцем и не знают, что такое переработка. Нужно, чтобы все знали, что в регионах есть продакшны, что есть локации, кадры.

Алексей Рязанцев, генеральный директор «Карро прокат»:

Это потрясающее мероприятие, на котором собрались люди, погруженные в проблемы отечественной отрасли. Если к работе форума присоединятся коллеги-прокатчики, я уверен, что они по достоинству оценят некоторые региональные кинопроекты, и сетка в кинотеатрах изменится.

Завершая дискуссию, Дмитрий Якунин поделился планами на будущее:

«Учитывая опыт проведения данного мероприятия и аккумулируя наши достижения, мы будем развивать его и дальше и попробуем выйти на международный уровень, расширив деловую программу, дополнив форум панорамными показами фильмов. Также в рамках “Нового вектора”, который состоится в Калининграде, мы проведём кинорынок региональных студий и проектов, находящихся в стадии Work-in-Progress», – уточнил Якунин.

Комментируя успехи презентации сибирских киностудий, он подчеркнул, что для эффективной работы региональным продакшнам необходима системная финансовая поддержка. Это позволит расширять техническую базу, нанимать персонал и реализовывать больше интересных проектов.

Фото – Евгений ТОР

https://arcgentor.ru/disk/31-01-2024-31-01-02-01-hsq7h3/3-den