Форум «Новый вектор» признан крупнейшей площадкой РФ для кинокомиссий и региональных киностудий

Форум регионального кинематографа «Новый вектор», прошедший при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Калининградской области и Президентского фонда культурных инициатив 28 июня – 1 июля в Калининградской области, подвел итоги.

Участие в нем приняли представители органов федеральной и региональной власти, первые лица кинокомпаний, продюсерских центров, отраслевых объединений, журналисты и т.д.

В их числе – директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Дмитрий Давиденко, министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, председатель Совета Фонда поддержки регионального кинематографа, первый заместитель председателя Союза кинематографистов России Лариса Солоницына, и.о. заместителя губернатора Красноярского края, председатель кинокомиссии Красноярского края Василий Нелюбин, заместитель губернатора ХМАО Елена Шумакова, министр культуры Алтайского края, председатель кинокомиссии Алтайского края Елена Безрукова,, заместитель министра культуры Алтайского края Алексей Бочаров, председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов, и.о. генерального директора «Роскино» Екатерина Наумова и др.

Форум собрал на своей площадке около 200 экспертов киноотрасли из более чем 40 регионов России, а также Беларуси, Венгрии, Ирана, Италии, Кыргызстана, Узбекистана. Всего мероприятия посетило около 500 человек офлайн и более 9 тыс. онлайн. В дни работы форума прошло более 10 дискуссий, проведено около 10 мастер-классов от представителей РОСКИНО, Института развития интернета, компаний СТВ, «Телеальянс», шесть презентаций и Q@A сессий, Питчинг региональных киностартапов, бесплатные показы более 50 фильмов регионального производства.

Свои приветствия участникам форума направили президент РФ Владимир Путин, министр культуры РФ Ольга Любимова, Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. На церемонии открытия «За вклад в развитие регионального кинематографа» посмертно был награжден киновед, культуролог, писатель и журналист Кирилл Разлогов. Фильмом открытия стал «Чудомобиль» Валентины Коровниковой, поддержанный ФПРК.

Деловую программу форума составила Конференция региональных кинокомиссий. Участие в ней приняли представители кинокомиссий из 25 регионов страны. Они обсудили спектр тем, наиболее актуальных на сегодняшний день. В их числе – совершенствование нормативно-правовой базы, укрепление сотрудничества на межрегиональном и федеральном уровнях, развитие системы кинообразования и подготовка кадров, организация локейшн-туров и пр. компоненты, составляющие оптимальное развитие киноотрасли в регионах.

Важнейшим событием также стала презентация региональных киностудий, в которой приняли участие 17 компаний, действующих в сфере кинематографа. По словам их представителей, форум «Новый вектор» стал первым мероприятием, который собрал региональные киностудии для того, чтобы они продемонстрировали свои проекты и открыто обсудили возможности и ограничения, сложившиеся на данный момент. В ходе one-on-one meetings партнеры продолжили обсуждение в кулуарной обстановке.

Перспективы взаимодействия бизнеса и киноотрасли оценили спикеры панельной дискуссии «Кино для бизнеса и бизнес для кино: условия инвестиционной привлекательности регионального кинематографа в России». Участники поделились мнением относительно того, какой контент может быть интересен инвесторам и как выстраивать с ними конструктивное взаимодействие.

Технологические возможности киноиндустрии обсудили на Питчинге региональных стартапов – участники рассмотрели девять проектов цифровых решений, потенциально применимых в области кинопроизводства и медиапотребления. Лауреатами питчинга стали:

LocationFinder – приложение с ИИ для поиска подходящих кинолокаций,

IMSLATE – электронная кинохлопушка, генератор и ридер таймкода,

«Метавселенная “Нейроны”» – анимационный образовательный контент для детей с открытым миром.

Возможности взаимодействия с аудиторией с помощью социально значимого контента были представлены на дискуссионной сессии «Социально-преобразующий контент. Новые смыслы. Новое время», а также в рамках презентации конкурса социальной рекламы «Хорошая история», который стартует осенью этого года при поддержке Фонда президентских грантов.

Представители наиболее цитируемых изданий страны поделились советами по ведению информационной кампании для продвижения фильмов, обсудили проблему взаимодействия кинопроизводителей, рекламных служб и СМИ, а также практики зарубежных компаний.

В рамках форума были представлены новые мультимедийные проекты – «Кинокарта России» и «Русский док: история и современность», получившие поддержку АНО «Институт развития интернета».

Гости и жители Светлогорска посетили бесплатные кинопоказы фильмов регионального производства страны. В течение трех дней работы форума в театре эстрады «Янтарь Холл» было показано более 50 документальных и игровых кинолент.

По итогам форума «Новый вектор» была представлена резолюция с предложениями и рекомендациями участников. Текст резолюции – по ссылке.

В заключительный день, 1 июля, участники отправились в локейшн-тур, где ознакомились с островом Канта, Музеем изобразительных искусств, комплексом зданий бывшей психиатрической лечебницы Алленберг, посёлком Железнодорожным, портом и т.д.

Андрей Ермак, министр по культуре и туризму Калининградской области:

Был сделан хороший задел на будущее, и я уверен, что форум продолжится с ещё большим успехом. И если организаторы примут решение сделать мероприятие «блуждающим» по регионам, то я надеюсь, что вскоре «Новый вектор» вернётся к нам в Калининградскую область. И тогда я бы предложил помимо локейшн-тура провести экскурсию: у нас есть отличный маршрут, который называется «Кино и немцы». Поэтому мы бы показали вам не только Калининград и Светлогорск, но и всю нашу область.

Лариса Солоницына, председатель Совета ФПРК:

Главным итогом форума является то, что мы смогли выстроить тот диалог, который не всегда получалось выстроить на других мероприятиях. Форум был направлен на то, чтобы и представители региональных властей, и кинематографисты, и заинтересованные организации смогли пообщаться и услышать друг друга. По результатам всех сессий, образовательной программы, пленарного заседания, переговоров можно сделать вывод, что эту задачу мы выполнили, с чем я всех искренне и радостно поздравляю.

Дмитрий Якунин, заместитель исполнительного директора ФПРК:

Региональное кино – пока не самый прибыльный для отрасли сегмент, но имеющий большой потенциал для развития. Наше мероприятие было направлено на тех, кто только начинает заниматься кинопроизводством и организацией сервисов в своих регионах, так и для крупных, опытных игроков индустрии. Атмосфера – самый главный показатель качества, мне кажется, на нашем форуме она была самой благоприятной, и это большое достижение.

Ирина Ежова, руководитель АНО «Фестивальная дирекция»:

Мы очень рады, что такое большое количество полезных контактов между представителями киноиндустрии случилось именно на нашем форуме. Кроме того, работа нашей региональной кинокомиссии неоднократно отмечалась в ходе форума как высокоэффективная, что, безусловно, стимулирует нас держать планку и продолжать поддерживать всех, кто планирует осуществлять съёмки в Калининграде и обращается к нам за содействием, и делиться своим опытом с российскими и зарубежными коллегами.

Василий Нелюбин, и.о. заместителя губернатора Красноярского края:

Благодаря деятельности Молодежного центра Союза кинематографистов России, а сейчас ещё и Фонда поддержки регионального кинематографа за последние два года наши регионы буквально преобразились на глазах. На питчингах люди представляют свои проекты, их хвалят, комментируют, дают небольшие деньги на старт, и я сам видел, как у людей при этом «горят» глаза. А затем выходят совершенно фантастические фильмы. Хотелось бы больше кинопоказов и обсуждений кинолент, ведь нет ничего ценнее похвастаться своей работой именно в кругу коллег.

Ольга Жукова, исполнительный директор АПКиТ:

Мы много лет собирали и приглашали кинокомиссии и киностудии, но такого объединения не было ни на одном форуме. Хотелось бы отметить качество презентаций киностудий. Участники стали более уверенно рассказывать о своем регионе, все друг друга знают и поддерживают, что свидетельствует не о конкуренции, а о солидарности кинематографистов. Я бы предложила в следующем году сделать питчинг региональных проектов.

Иван Кудрявцев, заместитель генерального директора, директор по киноканалам АО «Цифровое телевидение»:

Калининград – самая правильная точка для начала этого большого пути, потому что мы все знаем, насколько сейчас востребована данная локация, как много здесь делается для развития кинематографии. И, конечно, это в определённом смысле модельный регион, глядя на который очень многие субъекты РФ будут отстраивать кинематографию у себя. <…> Здесь я окончательно убедился, что региональному кино требуется особая поддержка в прокате. Нужно этим заниматься, запускать какой-то кураторский проект. Поэтому форум – мощная заявка на долгоиграющий проект, который будет трансформировать ландшафт нашего российского кинематографа, а впоследствии и мирового.

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