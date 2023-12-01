Форум в Санкт-Петербурге объединил культуры всех континентов

С 16 по 18 ноября в Северной столице впервые с 2019 года прошел Санкт-Петербургский международный культурный форум. В этом году он получил название Форум объединенных культур, отражающее новый формат центрального события страны в сфере культуры. За три дня на площадках Форума состоялось 32 мероприятия деловой программы и было подписано 23 соглашения. Ключевым событием стало пленарное заседание с участием Президента Российской Федерации Владимира Путина. Главный итог — единогласное принятие декларации Форума.

Мероприятия деловой программы Форума собрали в Главном штабе Эрмитаже 1340 участников: творческие деятели, руководители культурных и образовательных учреждений, бизнес-структур, некоммерческих и международных организаций, представители российских регионов и члены 51 официальной иностранной делегации, в составе которых приехало 34 профильных министра. Участники и спикеры Форума представляли 92 государства с шести континентов: Австралия, Азия, Африка, Европа, Северная и Южная Америки.

«Опыт тысячелетней истории нашей страны убедительно свидетельствует, что культурное разнообразие — это величайшее благо, а взаимодействие культур — одно из условий стабильного и мирного развития, ведь среди главных причин нынешней напряженности в мире — именно претензии отдельных сил на исключительность, в том числе и культурную исключительность, их пренебрежение к иным обычаям, духовным ценностям, стремление подвергнуть всех и вся унификации, причем по собственному шаблону, который они считают самым лучшим и самым универсальным. Такая вульгарная глобализация и, добавлю, культурная экспансия обернулись подавлением и обеднением культур, многократно умножили конфликтный потенциал. Мы убеждены: будущее — за свободным, многолинейным и многообразным развитием культур, за самым широким диалогом гуманитарных сообществ многополярного мира, который сегодня рождается. Частью такого диалога призван стать, так я понимаю, и нынешний Форум объединенных культур», — подчеркнул в своем выступлении перед участниками Форума Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Стремление к многополярности мира и признание высокого значения всех культур участники девятого Форума — главы и члены зарубежных официальных делегаций, представители международных организаций, профессионального сообщества в области культуры — отразили в единогласно принятой декларации Форума объединенных культур, нацеленной на формирование общей международной инфраструктуры необходимой для поддержки национальных отраслей культуры и искусства стран-участниц Форума, а также обеспечение развития их многопланового культурного сотрудничества. Подписание декларации стало главным итогом Форума.

Культурный суверенитет как основа государственной идентичности стал центральной темой встречи в рамках Форума министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой с главами официальных делегаций, в которой приняли участие представители около 40 стран, в том числе стран СНГ, БРИКС, ШОС.

Стремление к равноправному диалогу и расширению сотрудничества в сфере культуры также нашло отражение в ряде соглашений, подписанных на площадке Форума. Так, среди 23 соглашений особо можно отметить межведомственные документы о двустороннем сотрудничестве, подписанные Ольгой Любимовой и главами профильных министерств Гвинейской Республики, Республики Джибути, Лаосской Народно-Демократической Республики, Республики Таджикистан, Государства Эритрея и Республики Южная Осетия.

Пленарное заседание с участием главы государства предваряло подведение итогов работы девяти тематических сессий Форума, которые проходили в Главном штабе Эрмитажа и Капелле Санкт-Петербурга 16 и 17 ноября. Итоги работы каждого направления заместителю председателя Правительства РФ, председателю Оргкомитета Форума Татьяне Голиковой представили кураторы: министр культуры России Ольга Любимова («Театр»), замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский («Познание истории через культуру»), генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов («Искусственный интеллект — угроза или благо для культуры»), директор Российского этнографического музея Юлия Купина («Традиционная культура как фундамент построения общества»), первый заместитель генерального директора ИТАР-ТАСС Михаил Гусман («Медийная культура»), председатель совета директоров «Ленфильма» Фёдор Бондарчук («Кино»), генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский («Музеи»), генеральный директор Государственной академической Капеллы Санкт-Петербурга Ольга Хомова («Музыкальная культура»). Итоги работы блока «Деловая культура», куратором которой выступал председатель госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов, подвел Специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Открывая заседание кураторов, Татьяна Голикова отметила, что главной целью всех обсуждений было «приблизиться к пониманию того “образа будущего”, в поисках которого сейчас находится не только Россия, но и весь мир. Сегодня мы все являемся свидетелями принципиальных изменений в международных отношениях. Эти изменения формируют новый запрос стран, как сейчас принято говорить, “глобального Юга”, на активизацию сотрудничества в сфере культуры — в целях сохранения собственного культурного суверенитета, своих мировоззренческих стандартов и в конечном итоге — своего образа будущего».

Заключительным мероприятием деловой программы Форума стала торжественная церемония вручения первой Эрмитажной премии в области культуры и искусства, первыми лауреатами которой стали художественный руководитель Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев и художественный руководитель балетной труппы Михайловского театра Хуан Игнасио Дуато Барсиа, известный широкой публике как Начо Дуато.

Во время церемонии, проходившей в Георгиевском зале Зимнего дворца, Татьяна Голикова сделал особый акцент на значении события: «Этот зал выбран неслучайно. Это важное историческое и событийное место России. Мы хотели подчеркнуть, насколько важны для нас культура, история и преемственность. Сегодня завершающий день IX Санкт-Петербургского международного культурного форума. Но для нас этот форум своего рода первый, потому что он стал Форумом объединенных культур и на нем была принята декларация. Несмотря на санкции и ограничения, культура не знает границ. Так было, так есть и так будет всегда!»

Фото – Россия. Санкт-Петербург. Министр культуры РФ Ольга Любимова (в центре) во время совместного фотографирования после встречи с главами иностранных делегаций в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума - Форума объединенных культур в Главном штабе Эрмитажа. Виктория Виатрис / фотохост-агентство ТАСС