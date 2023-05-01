Фотоконкурс «Моя Планета. Россия – коллекция впечатлений» принимает заявки

Представьте, что вы отправились в путешествие по России и захотели запечатлеть на фото самые живописные места, удивительные явления природы, интересных людей, необычных животных... Какая бы коллекция впечатлений у вас получилась? А может быть, не стоит тратить время на фантазии и лучше прямо сейчас рвануть навстречу реальным приключениям и открытиям? Чтобы в итоге принять участие в новом фотоконкурсе телеканала «Моя Планета».

Для этого не обязательно быть профессиональным фотографом, важно лишь умение замечать красоту и уникальность окружающего мира. Покажите на своих снимках Россию такой, какой вы ее увидели! Ваше творчество может отражать все, что вызывает восторг и гордость, наполняет энергией, вдохновляет и оставляет неизгладимые впечатления в сердце.

На конкурс можно отправлять фотографии любых жанров и направлений. Это может быть портрет колоритного местного жителя, ландшафтные снимки природных объектов, фотографии городских архитектурных шедевров или необычных музейных экспонатов.



Мы ждем ваши фотографии со всех уголков нашей страны — от Балтийского моря до Тихого океана, от Мурманска до Сочи! Поделитесь также своими историями: как создавались фотографии? Что вас вдохновило? И что осталось за кадром? Пусть ваши впечатления и снимки станут настоящей коллекцией и смогут воодушевить других людей на новые открытия и путешествия по России.

Давайте вместе создадим коллекцию впечатлений о нашей удивительной и многогранной стране!

50 лучших снимков, отобранных редакцией телеканала, станут частью масштабной фотовыставки и украсят центральные улицы городов России.



К участию принимаются горизонтальные полноцветные фотографии в максимальном качестве. Авторам необходимо предоставить информацию о себе и своих работах, поделиться местоположением, где была сделана фотография, указать модель фотоаппарата или телефона, на который был запечатлен кадр. Для участия в конкурсе можно отправить не более пяти фотографий. Работы принимаются до 15 мая.

Технические требования к фотографиям, подробности и условия конкурса доступны на официальном сайте телеканала. Подать заявку можно по ссылке: https://moya-planeta.ru/konkurs .

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.