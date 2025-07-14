Фотовыставка «Современный Ямал» открылась в Центре Гиляровского

Центр Гиляровского, филиал Музея Москвы, и Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского открывают фотовыставку «Современный Ямал», посвященную истории небывалого индустриального прорыва на «краю земли» — именно так с ненецкого языка переводится слово «Ямал».

Ямал — стратегически важная территория, успешное развитие которой станет залогом будущего процветания всей России. Промышленное освоение началось здесь в 1960-х годах после открытия крупнейших углеводородных месторождений. Сегодня это современный регион, более половины которого расположено за полярным кругом, где вполне эффективно сочетаются новые технологии и традиционный уклад жизни коренных народов Севера.

В 2025 году Ямал отмечает сразу несколько значимых юбилейных дат: 430 лет исполняется столице Обдорску-Салехарду, 95 лет — созданию Ямало-Ненецкого автономного округа, 50 лет — молодым городам Новому Уренгою и Ноябрьску. Приуроченная к этим датам новая экспозиция в Центре Гиляровского познакомит москвичей с особенной природой и самобытной культурой народов Крайнего Севера. Здесь можно увидеть уникальные кадры нефтегазовых месторождений и спортивных соревнований, быт и промыслы местных жителей в тяжелых погодных условиях и, конечно, пастбища северных оленей.