Фотовыставка «Страна Металла» расскажет об успехах алюминиевой отрасли

Фотовыставка «Страна Металла», организованная Алюминиевой Ассоциацией при поддержке Департамента культуры города Москвы и МОСГОРПАРКа, до конца декабря будет представлена в парках Северного административного округа столицы – «Ангарские пруды», «Лианозовский» и этнографической деревне «Бибирево».
Экспозиция «Страна Металла» посвящена 90-летию алюминиевой отрасли страны. 14 мая 1932 года на Волховском алюминиевом заводе в Ленинградской области произвели первую промышленную партию металла, положившая начало становлению одной из ведущих отраслей промышленности России. На фотовыставке можно ознакомиться с обширной географией алюминиевых предприятий – заводами Красноярского края, Москвы, Новосибирской, Калужской, Ростовской и других областей.
Ежедневно тысячи металлургов создают продукцию высоких переделов, которая находит применение в архитектуре и строительстве, машиностроении и энергетике, автопроме и судостроении. Благодаря инновационным разработкам научных центров совершенствуются алюминиевые сплавы, производятся сверхсложные детали с помощью технологии 3D-печати.
На выставке представлена тема рециклинга – алюминий известен как металл, который может перерабатываться бесконечно без потери свойств.
Ранее выставка проходила в других районах столицы – в мае она состоялась в парке «Перовский» (Восточный административный округ), а с июля по сентябрь в парке «Таганский» (Центральный административный округ). В сентябре посетители парка «Сокольники» могли узнать о достижениях алюминиевой отрасли в области мостостроения – на выставке «Между нами мосты».
Экспозиция в Северном административном округе Москвы будет передвижной. Стартовав в парке «Ангарские пруды», она пробудет там до 31 октября. В ноябре выставка откроется в парке «Лианозовский». Финальной локацией станет этнографическая деревня «Бибирево», где экспозиция будет открыта до 31 декабря.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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