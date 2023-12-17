Фотовыставка «Выбор Евгения Халдея» открылась в Москве

Евгений Халдей. И.Е. Валегура. Почётный шахтёр, забойщик шахты «Юнком» в Енакиево, 1950-е. ГБУ-ДРКМ

Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А.В. Щусева, Донецкий республиканский краеведческий музей при информационной поддержке государственного информационного агентства России ТАСС открыли фотовыставку «Выбор Евгения Халдея». Экспозиция представляет новый взгляд на творчество выдающегося советского фотографа Евгения Халдея.

Основу выставки составляет коллекция фотографий Евгения Халдея, в разные годы лично им отобранная и подаренная Донецкому республиканскому краеведческому музею. Также демонстрируются известные работы автора периода Великой Отечественной войны из архива ТАСС и фотографии архитектурной тематики из собрания Музея архитектуры им. А. В. Щусева.

Евгений Халдей (1917–1997) – известный военный фотокорреспондент ТАСС. В Великой Отечественной войне он участвовал с первого и до последнего дня и прошел путь от Мурманска до Берлина. Готовил репортажи из Заполярья, Крыма, Новороссийска, Ростова-на-Дону и других городов. Участвовал в освобождении Австрии, Болгарии, Венгрии, Румынии, Югославии и Германии. Освещал Парад Победы на Красной площади в Москве, Потсдамскую конференцию и Международный военный трибунал в Нюрнберге. Многие его работы стали классикой мирового фотоискусства, неоднократно демонстрировались на выставках, публиковались в СМИ и печатались в книгах.Гораздо менее известны работы Евгения Халдея, созданные им в мирное время.

Евгений Халдей родился в Юзовке (ныне – Донецк) в 1917 году и всю жизнь поддерживал связь с малой родиной. Во время приездов в Донецк фотограф лично отбирал и регулярно дарил музею свои произведения, благодаря чему сформировалась коллекция снимков, созданных автором в 1950-1970 годах. Именно это обстоятельство придает собранию особую ценность. Фотографии отражают самые разные стороны жизни, они рассказывают об архитектуре Донецка, рабочих буднях и отдыхе земляков Халдея. Значительную часть коллекции составляют портреты тружеников Донбасса – людей, работающих в промышленности и сельском хозяйстве. Многие из произведений демонстрируются в Москве впервые.

Марина Викторовна Максимчук, генеральный директор Донецкого республиканского краеведческого музея:



«Представленные на выставке фотоматериалы Донецкого республиканского краеведческого музея, автором которых является Евгений Халдей, отражают послевоенное строительство, героев труда и промышленные гиганты Донбасса. Это зримая история нашего края. Не один раз он устраивал персональные выставки в краеведческом музее, став его большим другом. В дни празднования 35-летия Победы в Донецком краеведческом музее открылась выставка «От Новороссийска до Берлина». Большой интерес у дончан вызвала выставка, посвященная другу Евгения Халдея – писателю, фронтовому корреспонденту Константину Симонову, которая проходила в 1980 году. Материалы, связанные с этим сотрудничеством и дружбой, также представлены на выставке».

На выставке «Выбор Евгения Халдея» представлены все без исключения 47 работ, переданные Евгением Халдеем Донецкому республиканскому краеведческому музею. Важно, что куратором этой коллекции был сам мастер – он лично отбирал произведения, которые хотел оставить малой родине. Некоторые из них – дубли, близкие по содержанию и композиции фотографии, полностью или частично повторяющие друг друга и позволяющие проникнуть в творческую кухню мастера. Так, на некоторых портретах можно увидеть тень самого автора. Для фотографа это брак, а для исследователей творчества Халдея – ценный с исторической точки зрения материал. Возможно, символическое значение этих фотографий понимал и сам фотограф, когда отбирал их для коллекции.

Отдельный цикл фотографий представляет Евгения Халдея в кругу земляков и сотрудников музея, фиксирует моменты живого общения при подготовке выставочных проектов в Донецке.

Центральное место в экспозиции занимают работы Евгения Халдея периода Великой Отечественной войны из архива информационного агентства России ТАСС. Халдей – автор «первой» военной фотографии – «Москвичи у репродуктора на улице 25 Октября слушают радиосообщение о нападении гитлеровской германии на Советский Союз», и «последнего» кадра Великой Отечественной – «Знамя Победы над Рейхстагом».

Андрей Олегович Кондрашов, генеральный директор информационного агентства России ТАСС:

«Удивительная связь времен: Евгений Халдей снимал преступления нацистов, так же как и сегодня тассовцы снимают зверства неонацистов. Советские военкоры тоже гибли, как гибнут сегодня наши коллеги. Снимки Евгения Халдея вошли в материалы обвинений Нюрнбергского процесса, и мы тоже надеемся, что внесем свой вклад в будущий трибунал над преступниками, долгие годы уничтожавшими Донбасс. Примечательно, что именно из донецкого музея мы сегодня представляем коллекцию, фотографии для которой Мастер отбирал сам, и потому она имеет особую ценность. Посмотрим вместе на историю и ощутим связь времен».

Фотоработы мастера конца 1950-х – начала 1960-х годов из собрания Музея архитектуры им. А. В. Щусева были приобретены у автора и переданы из Центрального дома архитектора. Снимки показывают парадную застройку городов Донбасса и приморских курортных районов Советского Союза, олицетворяют послевоенное возрождение и ценность мирной жизни. Архитектурная съемка – совершенно особая и малоизвестная сторона творчества Халдея, и эти снимки прекрасно дополняют фотографии из коллекции Донецкого республиканского краеведческого музея.

Объединение материалов из трех уникальных собраний позволяет создать многогранное представление о творчестве выдающегося мастера фотографии и его роли в жизни великой страны.

Наталья Олеговна Шашкова, директор Музея архитектуры имени А. В. Щусева:

«Евгений Халдей известен в первую очередь как военкор ТАСС. Он зафиксировал для истории важнейшие события Великой Отечественной. В фокусе нашей выставки, наряду со знаковыми военными кадрами, фотографии, запечатлевшие мирный труд и послевоенное возрождение страны. Объединение материалов из трех собраний – Донецкого республиканского краеведческого музея, архива ТАСС и Музея архитектуры им. А. В. Щусева – позволяет рассказать очень живую и теплую историю о Евгении Халдее – уроженце Донецка, который на протяжении всей своей яркой и насыщенной жизни поддерживал неразрывную связь с малой родиной».

Сергей Вячеславович Сазонов, советник директора Музея архитектуры имени А.В. Щусева, куратор выставки:

«В 2022 году исполнилось 105 лет со дня рождения фотокорреспондента ТАСС Евгения Халдея. Этому событию были посвящены многочисленные масштабные выставочные проекты. Наш проект, напротив, отличается своей локальностью, даже камерностью. Он связан с относительно небольшой коллекцией фотографий, которую Евгений Халдей лично отобрал для Донецка, своей малой родины. Это был его собственный, личный проект, его выбор.

Теперь, когда выставка состоялась, этот проект Евгения Халдея можно считать полностью реализованным».

В 2021 году в Донецке установили памятник великому фотографу. Данью нашей общей памяти Евгению Халдею является и эта выставка.

Неизвестный автор. Научный сотрудник Донецкого краеведческого музея Ирина Черепахина ведёт экскурсию по выставке произведений Е.А. Халдея ветеранам Великой Отечественно войны. Среди них (в центре) Герой Советского Союза Михаил Девятаев, угнавший самолёт из немецкого концлагеря, 1980 ГБУ-ДРКМ

Неизвестный автор. Евгений Халдей проводит экскурсию по выставке своих произведений в Донецком краеведческом музее курсантам Донецкого военно-политического училища, 1980. ГБУ-ДРКМ

Евгений Халдей. Участники мотопробега в День шахтёра на стадионе «Шахтёр» в Сталино (ныне - Донецк), 1950 ГБУ-ДРКМ

Евгений Халдей. Проходчик, Герой Социалистического Труда Н. Тихонов (первый слева), с членами бригады, 1970 ГБУ-ДРКМ

Евгений Халдей. Гостиница «Донбасс» в Донецке, 1980-е. ГБУ-ДРКМ

Евгений Халдей. Болельщики на терриконе у стадиона «Шахтёр» следят за футбольным матчем. Сталино (ныне - Донецк), 1952 ГБУ-ДРКМ

Евгений Халдей. Аэрофотосъёмка Донецка, 1970-е. ГБУ-ДРКМ

Евгений Халдей. Аэрофотосъёмка Донецка, 1970-е. ГБУ-ДРКМ

Евгений Халдей. Донецк, улица Артема, 1954 Музей архитектуры имени А.В. Щусева

Евгений Халдей. Донецк, Театр оперы и балета им. А.Б. Соловьяненко, 1954. Музей архитектуры имени А.В. Щусева

Евгений Халдей. Донецк, жилой дом на Комсомольском проспекте, 1954. Музей архитектуры имени А.В. Щусева