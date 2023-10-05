2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Кроме того, ежегодно в октябре отмечается День учителя. Этот праздник касается каждого, ведь все мы когда-то были учениками, а многие остаются ими всю жизнь. Даже после выпуска из образовательных учреждений есть много вариантов для обучения чему-то новому.

Так, в парках, подведомственных столичному Департаменту культуры и курируемых Мосгорпарком, работает более 400 кружков и секций, студий и мастерских по десяткам направлений: спорт, экология, языки, творчество, йога, танцы, скандинавская ходьба и многое другое. Занятие может найти каждый вне зависимости от возраста, рода занятий, интересов и навыков. В этом году подходящее направление выбрали уже свыше 15 тысяч москвичей.

«О тех, благодаря кому...» — специальный проект Мосгорпарка, который посвящен преподавателям, наставникам, учителям, педагогам, тренерам и инструкторам, ведущим в парках регулярные занятия. Именно благодаря этим людям их воспитанники пробуют новое, расширяют кругозор, развивают и оздоравливают тело, тренируют ум, улучшают душевное состояние, находят хобби и единомышленников, открывают возможности и раскрывают таланты.

Экспозиция уличной фотовыставки познакомит москвичей с более чем 40 педагогами и наставниками и достижениями их учеников. В разных парках гости узнают разные истории. Например, о том, кто создал детский клуб в Перовском парке и об основных направлениях занятий; о выдающихся воспитанниках Зеленой Школы парка искусств «Музеон» и их учителе; об «улыбкотерапии», которой занимается с учениками инструктор Измайловского парка по скандинавской ходьбе и оздоровительной гимнастике; об актрисе, преподающей в парке «Сокольники» уже 20 лет; о том, кто руководит первой в мире школой саберфайтинга, открытой в парке «Фили»; о той, кто превращает спортивные занятия в праздник в усадьбе Люблино; о достижениях 99-летней участницы арт-студии в Бабушкинском парке и ее педагоге.

Фото – пресс-служба Таганского парка

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