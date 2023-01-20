ФПРК и АПКиТ проведут выездную сессию на Алтае

В Белокурихе (Алтайский край) 25-27 января состоится выездная сессия Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК) и Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) «Возможности организации кинопроизводства и создания фестиваля регионального кино на Алтае».
В мероприятии примут участие представители Министерства культуры РФ, исполнительной власти и киносообществ Алтайского края и Республики Алтай, продюсеры федеральных компаний, а также представители кинокластеров Сибирского федерального округа – Красноярского края, Новосибирской области, Республики Бурятия, Республики Хакасия, Томской области.
Среди участников сессии – Светлана Фричинская, заместитель директора Департамента кинематографии Министерства культуры РФ, Елена Безрукова – министр культуры Алтайского края, Ольга Жукова – исполнительный директор АПКиТ, Дмитрий Якунин – заместитель исполнительного директора (ФПРК), Сусанна Альперина – обозреватель «Российской газеты», продюсеры Альберт Рябышев (R-Media), Вадим Потапов (Фонд «Кинопрайм»), Эжен Щедрин («ТелеАльянс»), Алексей Тельнов («Лендок»), Наталия Клибанова («Амедиа Продакшн»), Алексей Сашин (платформа Premier), Андрей Апостолов (киностудия «Ленфильм»), Армен Ананикян («Фреш-Фильм»), Игорь Фатюшин (МЭРИОТ), Алексей Блажнов (Art Pictures Vision), Евгений Субочев (компания «Суббота»), Никита Тихонов-Рау, Ольга Арлаускас (АНО «Лаборатория социальных коммуникаций «Третий Сектор») и другие.
В рамках выездной сессии пройдут следующие мероприятия:
- Круглый стол «Возможности организации съемочного процесса и развития фестивального движения на Алтае»;
- Круглый стол «Новое кино Сибири» с участием молодых режиссеров Алтая, Красноярска, Хакасии, Новосибирска, Томска, Иркутска, Бурятии, Новосибирска;
- Показ лауреатов Международного кинофестиваля Short Film Days-2022;
- Специальный показ программы документальных фильмов Фонда поддержки регионального кинематографа «Снято в Сибири»;
- Премьера киноальманаха «Обрывки» (реж. Андрей Селиванов, хронометраж 88 мин.). Драма, снятая по рассказам А.П. Чехова.
- Локейшн-тур на Семинский перевал и поселок Чемал.
«Алтай – место, которое обладает уникальной силой, энергетикой, природой и творческим потенциалом. В последние годы регион привлекает к себе все больше и больше съёмочных групп. Так, на Алтае сняты сериал «Перевал Дятлова», игровые фильмы “Бансу”, “Болевой порог”, “Бешенство”. Цель нашей сессии, проводимой совместно с АПКиТ – показать ведущим российским продюсерам возможности Алтая по приему съемочных групп, представить успешный опыт развития кинематографа в Сибири, а также представить работы молодых кинематографистов», – говорит Дмитрий Якунин, заместитель исполнительного директора Фонда поддержки регионального кинематографа.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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