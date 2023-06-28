ФПРК объявил проведение конкурса документального кино «Россия – взгляд в будущее» в этом году

Заместитель исполнительного директора Фонда поддержки регионального кинематографа Дмитрий Якунин сообщил, что в этом году будет проведен конкурс документального кино «Россия – взгляд в будущее». В ходе установочной сессии «Новые возможности регионального кинематографа», которая открыла деловую программу форума «Новый вектор» в Калининграде 28 июня, он уточнил, что в регламент конкурса будут внесены некоторые изменения.

«В июле будет объявлен прием заявок на новый конкурс. Призовой фонд не изменится, он составит 150 миллионов рублей. Мы поддержим 10 альманахов и 50 новелл на тему актуальных региональных трендов. Сдача проектов, при этом, возможна до октября 2024 года. При этом в составе съемочной группы должно быть не менее 60% кинематографистов из регионов», – отметил Якунин.

Также он анонсировал ряд творческих программ ФПРК, в число которых, в частности, вошли: Лаборатория игрового кино и сериалов «Формула пути», кинолетопись регионов России, II Питчинг региональных стартапов, Международный Каспийский кинофорум и т.д.

Как отметил представитель ФПРК, само название форума – «Новый вектор» – отражает главную цель калининградской встречи: раскрыть потенциал нового направления киноиндустрии – регионального кинематографа.

Напомним, что форум регионального кинематографа «Новый вектор», организуемый при поддержке Минкультуры России, Правительства Калининградской области и Президентского фонда культурных инициатив, проходит с 28 июня по 1 июля в Калининградской области. Участие в нем принимает порядка 200 человек из более чем 40 регионов РФ, стран Европы и Азии.

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