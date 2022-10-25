ФПРК открыл приём заявок на Питчинг региональных стартапов

Фонд поддержки регионального кинематографа (ФПРК) Союза кинематографистов РФ объявляет приём заявок на I Питчинг региональных стартапов. На конкурсе будут представлены проекты в области новых технологических решений, программных и аппаратных продуктов, баз данных, применимых в кинематографе и т.д.

Питчинг стартапов представляет собой публичную презентацию и защиту региональных стартапов перед экспертной группой с целью поиска инвесторов и партнеров, заинтересованных в реализации перспективных региональных стартапов.

Направления проектов, принимаемых к рассмотрению:

Программные проекты в области производства контента;

Программные проекты в области медиапотребления;

Новое оборудование для киноиндустрии;

Иные технологии и проекты для киноиндустрии, отличные от вышеуказанных.

Приоритетные технологии:

Проекты с применением технологий машинного обучения и компьютерного зрения, технологии блокчейн и смарт-контракты в т.ч. NFT;

Новое оборудование в т.ч. программные и программно-аппаратные решения для кинопроизводства, оптимизации и обеспечения бесперебойной работы во всех сферах киноиндустрии и медиапотребления;

Проекты, нацеленные на оптимизацию/ускорение процессов, задействующих большие временные и человеческие ресурсы;

Автоматизация сбора и хранения/обработки большого объёма данных;

Конкурентные аналоги иностранных решений в киноиндустрии, имеющие российской происхождение.

Конкурс проводится с целью поддержки индустриальных инициатив региональных кинематографистов. К участию приглашаются юридические и физические лица без возрастных и профессиональных ограничений, проживающие и действующие на территории Российской Федерации, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.

Заявки принимаются до 1 декабря 2022 года включительно через платформу https://script.moviestart.ru. Участие бесплатное.

Работы будут рассмотрены отборочной комиссией, которая до 10 декабря 2022 года сформирует шорт-лист из пяти-десяти проектов для их очной презентации и защиты перед экспертной группой питчинга. Дата и место проведения Питчинга будет объявлены позднее.

От одного участника принимается неограниченное количество заявок, но в шорт-лист может попасть только один стартап от одного участника.

Эксперты при оценке работ будут учитывать следующие показатели:

идея стартапа и его актуальность;

качество подготовленных материалов;

опыт команды;

возможность применения проекта на федеральном уровне.

Участники шорт-листа пройдут тренинг, в ходе которого освоят навык презентации своих проектов и получат индивидуальные консультации специалистов индустрии.

Авторы наиболее интересных проектов получат возможность заключить соглашения о продюсерском и юридическом сопровождении, помощи в подготовке заявок для участия в конкурсах грантовой поддержки и субсидий, а также поиске инвесторов.

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