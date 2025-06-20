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ФПРК представил 10 фильмов на Шанхайском кинорынке

editor
By editor
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василиса юренкова
Василиса Юренкова. Фото © пресс-служба ФПРК

Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК) принимает участие в Шанхайском кинорынке (Shanghai International Film & TV Market, SIFF), который проходит в КНР. ФПРК представлен под зонтичным брендом на стенде РОСКИНО, организатора поездки, объединяющем 15 российских кино- и анимационных компаний. Участники кинорынка получат возможность ознакомиться со 150 российскими проектами. ФПРК представляет на международный рынок 10 документальных проектов:

  • «Авдарыс», реж. Ислам Сатыров;
  • «В прятки с полярными китами», реж. Владимир Марин;
  • «Визионер из Артюшкино», реж. Илона Вашкелите;
  • «Дельные люди. Арктика», реж. Елена Васюкова, Никита Чисников (киноальманах);
  • «Кольца межсезонья. Байкал», реж. Владимир Марин;
  • «Право женщин море», реж. Анастасия Ломакина (киноальманах);
  • «Россия – пути времени», реж. Алексей Головков (киноальманах);
  • «Устремлённые в небо», реж. Ольга Бельская;
  • «Харама» («Жители святых мест»), реж. Дмитрий Давыдов;
  • «Хрупкое», реж. Максим Аньшин;
  • «Я рисую лошадь», реж. Сергей Белов.

Картины, снятые кинематографистами в разных частях нашей страны, посвящены истории и культуре народов России, их наиболее актуальным проблемам и достижениям. Герои фильмов ФПРК – наши соотечественники, которые являются носителями культурного кода своего края, защитниками традиций и активными участниками конструктивных процессов, которые происходят в современном российском обществе.

Традиционные виды спорта и народные промыслы, научные исследования отечественной флоры и фауны, педагогика и волонтёрство, возрождение сёл и предприятий – эти и другие истории о нашей стране ФПРК готов рассказать зрителям всего мира. Представителем ФПРК на Шанхайском кинорынке выступит Василиса Юренкова, продюсер организации, режиссёр-документалист.

«Шанхайский рынок является своего рода “индустриальным барометром” китайского кинорынка, и мы надеемся узнать больше о текущих трендах в Китае, предпочтениях аудитории, перспективах, ну и, конечно, рассчитываем на новые сделки», – подчеркнула Эльза Антонова, генеральный директор РОСКИНО.

Одним из эксклюзивных проектов на кинорынке в Шанхае станет документальный фильм от холдинга ВГТРК «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» с интервью президента Российской Федерации Владимира Путина, которое он дал в своей кремлевской квартире. Зрителю впервые открываются личные пространства главы государства. Учитывая недавний государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию и в целом теплые взаимоотношения двух лидеров, данный проект вызовет интерес покупателей контента из КНР и других стран.

Напомним, что Конкурс документального кино ФПРК («Россия – взгляд в будущее») является флагманским проектом организации и проводится ежегодно, с момента ее основания. Всего выпущено 120 фильмов, столько же – в производстве на данный момент. В разное время победителями конкурса были не только начинающие, но и известные: Владимир Головнев, Владимир Марин, Андрей Ананин, Андрей Богатырев, Анастасия Ломакина, Дмитрий Давыдов, Дарья Иванкова, Алексей Федорченко и другие.

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