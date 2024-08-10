Французская комедия «Хороший мальчик» выходит в прокат

Кинокомпания Пионер выпустит в широкий прокат французскую комедию «Хороший мальчик». Российская премьера состоится во время проведения 9-го Московского Еврейского Кинофестиваля – картина станет фильмом закрытия. Место проведения показа на момент публикации не известно.
«Хороший мальчик» – это история молодого еврейского юноши Беллиши, который изо всех сил пытается стать взрослым. Он до сих пор живет со своей мамой Жизель в бедном районе. Постепенно они становятся последней еврейской семьей здесь. Тем не менее Беллиша сохраняет позитивный настрой, несмотря на нарастающую напряженность в обществе и стремительно ухудшающееся здоровье его матери.