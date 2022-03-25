Французская мелодрама «От кутюр» – в прокате до конца марта

3 марта кинопрокатная компания «Белые ночи» (входит в ГПМ КИТ в составе холдинга «Газпром-медиа») выпустила в широкий прокат мелодраму «От кутюр». Фильм, переносящий зрителей в закулисье мира высокой моды и рассказывающий историю парадоксальной женской дружбы, можно будет посмотреть в кинотеатрах до конца марта.

Главную роль в картине исполнила юная звезда Лина Кудри («Французский вестник», «Благословленные»). Компанию ей составила знаменитая французская актриса Натали Бай, которую зритель знает по фильмам Ксавье Долана «Это всего лишь конец света» и «И все же Лоранс».

Режиссером фильма выступила Сильви Оайон. «Я хотела снять кино о мастерицах швейного производства и показать то, что стоит за сиянием их произведений искусств, показать обычных женщин, которые творят магию», – поделилась замыслом картины Сильви.

Консультировала съёмки дизайнер костюмов Жюстин Вивьен, она научила актрис чувствовать ткани и использовать жесты, характерные для опытных швей. «Во время нашей первой встречи я попросила артисток помечтать и осознать, что они будут держать в руках: драгоценные материалы и платья, о которых фантазирует весь мир. Я объяснила им, что вы не попадёте в мир высокой моды без страсти, тяжёлой работы и настойчивости. Это очень избирательная профессия», – отметила она.

Закрытый показ картины «От кутюр» состоялся в московском ателье Perce-Neige. Гостей вечера собрали в камерном здании — особняке на Большой Полянке. Российское ателье Perce-Neige чтит традиции модных домов Парижа: первый этаж, где работают конструкторы, вышивальщицы и технологи, пронизан творческой атмосферой – белоснежные стены, мудборды, портновские манекены, рисунки, фрагменты тканей, выкройки.

Гости, в числе которых были художник по костюмам и историк костюма в кино Анна Баштовая, стилист и телеведущий Алексей Сухарев, актриса Александра Черкасова-Служитель, солистка Большого театра, балерина Ана Туразашвили, актрисы Софья Донианц, Виктория Агалакова, Ольга Воронова, стилист Илона Крил и фешн-инфлюенсеры, смогли познакомиться с этим миром высокой моды, который обычно спрятан «за кадром».

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