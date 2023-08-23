ФРИКУЛЬТУР & МУЗЕЙ ВОСТОКА & «ТРИ ВОКЗАЛА. ДЕПО» ПРЕДСТАВЛЯЮТ «АФРИКАНСКУЮ НЕДЕЛЮ МОДЫ»

Африкультур совместно с Государственным Музеем Востока и гастрокварталом «Три вокзала. Депо» представляют первую Африканскую неделю моды в России. В течение трех дней, с 25 по 27 августа, на крыше гастроквартала «Три вокзала. Депо» пройдут показы современных дизайнеров из Африки. В рамках Недели моды можно будет приобрести африканские произведения искусства и украшения. Показ пройдет в сопровождении традиционных африканских танцев.

О брендах, которые примут участие в Африканской неделе моды:

JD BESPOKE — бренд из Нигерии, владелец и дизайнер бренда: Jacob Dynasty. Бренд построен на основе исключительного качества и внимания к деталям. Каждый костюм изготавливается вручную командой опытных мастеров, которые привносят многолетний опыт и знания.

— бренд из Нигерии, владелец и дизайнер бренда: Jacob Dynasty. Бренд построен на основе исключительного качества и внимания к деталям. Каждый костюм изготавливается вручную командой опытных мастеров, которые привносят многолетний опыт и знания. AFLOURISH — бренд из Камеруна, владелец и дизайнер: Esua Fidelis Fonjock. Aflourish — самый популярный африканский бренд в России среди художников, танцоров, музыкантов и всех, кто увлекается африканской культурой. Бренд использует принты Анкары и афро-принты из Африки для создания уникальных дизайнерских объектов. Aflourish в переводе означает «всегда процветать».

— бренд из Камеруна, владелец и дизайнер: Esua Fidelis Fonjock. Aflourish — самый популярный африканский бренд в России среди художников, танцоров, музыкантов и всех, кто увлекается африканской культурой. Бренд использует принты Анкары и афро-принты из Африки для создания уникальных дизайнерских объектов. Aflourish в переводе означает «всегда процветать». MAPAPA'S — бренд из Демократической Республики Конго, владелец и дизайнер: Sandra Lukusa. Это бренд эксклюзивных аксессуаров, главной особенностью которого является использование воска, что подчеркивает конголезскую и африканскую культурную самобытность. Каждый объект, созданный вручную, носит имя, связанное с традицией, городом, деревней, конголезской рекой. Цель бренда — раскрыть миру культуру, традиции, таланты и богатство Демократической Республики Конго.

— бренд из Демократической Республики Конго, владелец и дизайнер: Sandra Lukusa. Это бренд эксклюзивных аксессуаров, главной особенностью которого является использование воска, что подчеркивает конголезскую и африканскую культурную самобытность. Каждый объект, созданный вручную, носит имя, связанное с традицией, городом, деревней, конголезской рекой. Цель бренда — раскрыть миру культуру, традиции, таланты и богатство Демократической Республики Конго. Becky&Ramy — бренд из Демократической Республики Конго, владелец и дизайнер: Fritti Ruwini. Видение бренда исходит из двух противоположных спектров: яркий культурный Конго и суть островного наследия Шри-Ланки. Это уникальное сочетание дало современный взгляд на традиционные материалы и цвета.

— бренд из Демократической Республики Конго, владелец и дизайнер: Fritti Ruwini. Видение бренда исходит из двух противоположных спектров: яркий культурный Конго и суть островного наследия Шри-Ланки. Это уникальное сочетание дало современный взгляд на традиционные материалы и цвета. Ethistikos Alto — бренд из Южной Африки, владелец и дизайнер: Lofty Able. Сшитая на заказ и тщательно детализированная одежда, призванная представить желание и дизайн как искусство, которое можно носить.

— бренд из Южной Африки, владелец и дизайнер: Lofty Able. Сшитая на заказ и тщательно детализированная одежда, призванная представить желание и дизайн как искусство, которое можно носить. Afro-Mama Couture — бренд из Нигерии, владелец и дизайнер Bisi Obasekola. Нигерийская линия одежды, цель которой — продемонстрировать миру африканское наследие, красоту и культурные ценности. Ткани представляют африканскую культуру и наследие, что является основной ценностью бренда.

— бренд из Нигерии, владелец и дизайнер Bisi Obasekola. Нигерийская линия одежды, цель которой — продемонстрировать миру африканское наследие, красоту и культурные ценности. Ткани представляют африканскую культуру и наследие, что является основной ценностью бренда. Marina Marmilo Designs — бренд из России, владелец и дизайнер Marina Marmilo. Марина Мармило — художник-дизайнер, член Творческого объединения Художников России, участник Дальневосточных и международных фестивалей моды и дизайна. Лауреат конкурсов Fashion Week Золотое Лекало, победитель и призер международных конкурсов Russian art week. Коллекция «Солнце восходящего солнца» создана под впечатлением от ярких принтов африканских тканей с особенностями кроя и аксессуаров в стиле аля-рус. Это позволяет создать стильный микс двух культур — России и Африканского континента.

Также в показе принимают участие бренды: Brand Drape, BOA (Breathe of Africa), Fran Collection, Raiden.

Где? Крыша «Три вокзала. Депо» по адресу: ул. Новорязанская, 23 стр. 1.

Вход свободный.

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