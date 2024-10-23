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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваFuturione – уникальное цифровое арт-пространство открылось на территории «Солнца Москвы»

Futurione – уникальное цифровое арт-пространство открылось на территории «Солнца Москвы»

editor
By editor
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Futurione – уникальное цифровое арт-пространство

21 октября на карте столицы появилось новое место для всех любителей искусства, цифрового арта и новых впечатлений — на территории многофункционального комплекса «Солнце Москвы» на ВДНХ начнет свою работу Futurione, пространство, в котором творчество переплетается с современными технологиями. Это первое подобное место в России, где искусство не имеет границ, — визуальная сказка моментально погружает посетителей в новые эмоции и впечатления.

«Футурион – первая подобная площадка в России. Я посетил все похожие места в мире, чтобы привезти сюда лучший иммерсивный опыт. Я хочу познакомить как можно больше людей с этим опытом, — отмечает Иван Швайков, основатель проекта — Сегодня мы открываем нашу первую площадку, однако в планах — запуск еще 10 пространств по всей стране. Мы хотим экспериментировать с форматами и дарить людям незабываемые ощущения».

Гостей встречали футуристичные экспозиции, перформеры, арт-инсталляции и мотти chef’s table. Для гостей с детьми была предусмотрена зона от проекта о прогрессивном родительстве Chilling mama. За музыкальную составляющую вечера отвечали DJ Yujoy и Артем Дюкарев. За аудиовизуальный перфоманс отвечали Aura Ra.

Futurione – уникальное цифровое арт-пространство

Futurione – уникальное цифровое арт-пространство

Пространство удобно расположено на территории многофункционального комплекса «Солнце Москвы», близость к другим выставкам, модным кафе и ресторанам делает его важной частью культурного маршрута. Futurione — обязательная точка на карте для всех, кто ищет новые ощущения. Это идеальное место для любителей современных технологий, в том числе семей с детьми, а также для гостей столицы из других регионов и стран.

В пространстве предусмотрено множество зон для создания контента: все желающие могут сделать неповторимое фото или снять завораживающее видео для социальных сетей. Посетителей ждет пять залов, для каждого из которых был разработан необыкновенный цифровой арт-объект.

Futurione – уникальное цифровое арт-пространство

На входе в пространство гостей встречает стекающий с потолка светодиодный водопад, сразу создавая ощущение параллельного мира будущего и новых возможностей. В зале «Бесконечность» световые точки создают бесконечные трехмерные скульптуры. Гости могут с помощью смартфона запускать звезды в кристаллическую вселенную, влиять на их поведение и создавать постоянно эволюционирующее искусство.

В зале «Расширение» реальный свет встречается с иллюзией кристаллов и мерцанием, создавая захватывающие траектории. Зал «Воображение» откроет врата в скрытые уголки вселенной: гостей приглашают в мистические сады с мерцающей травой и величественным деревом огней. Природные мотивы продолжаются и в зале «Смысл», где расцвет настоящий трехмерный японский сад.

После посещения экспозиции гости могут отдохнуть и погрузиться в атмосферу спокойствия и уединения в тайной.

Иван Швайков основатель проекта

Иван Швайков, основатель проекта Futurione

Futurione – уникальное цифровое арт-пространство

Гости проекта Futurione

В пространстве Futurione также предусмотрен зал «Погружение» — он предназначен для лекций, концертов и других мероприятий. Зал украшен светодиодными шарами, которые могут менять свое положение, а из его окон открывается панорамный вид на колесо обозрения «Солнце Москвы» и на ВДНХ .

Креативным и стратегическим партнером Futurione стала Laboratory ABC — международная лаборатория смыслов и бизнес-достижений.

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