Гайд для дизайнеров: зачем нужен наставник и как его найти?

Успех дизайнера во многом зависит от того, насколько ему повезло с наставниками в начале пути. О том, кто они такие, какими качествами должны обладать и чему могут научить, рассказали лидеры индустрии, кураторы конкурса Агентства креативных индустрий и Союза Дизайнеров России «Фабрика дизайна 3.0». Этот текст будет полезен всем начинающим специалистам, поможет найти правильные ориентиры, векторы развития в профессии и избежать самых распространенных ошибок.

Зачем дизайнеру нужен наставник?

Сегодня, когда конкуренция и требования к специалистам растут, наставничество становится важнейшим инструментом для профессионального роста. Оно помогает молодым дизайнерам лучше ориентироваться в реалиях рынка, выстраивать эффективную коммуникацию с клиентами и повышать качество работы. Наставник может подсказать, как подойти к разработке того или иного решения, на что обратить внимание, какие моменты важно не упустить, оценить и внести корректировки в процессе работы дизайнера.

Кто может стать наставником?

Наставник — это человек с большим опытом и экспертизой, которому вы можете доверять. Эксперты выделяют несколько категорий наставников и мест, где их можно встретить.

Руководители компаний и работодатели

Многие ведущие дизайнеры обучались именно на их примере. Президент Союза Дизайнеров России, академик Национальной Академии Дизайна, член Общественного совета при Министерстве культуры РФ, соорганизатор конкурса «Фабрика дизайна» Виталий Ставицкий вспоминает, что больше практических знаний получил от своих работодателей, чем в вузе: «Они действительно были для меня наставниками, предлагали почитать интересную литературу — в интернете в 90-х годах не было столько полезной информации по теме. В основном это были книги западных издательств».

Основатель и генеральный директор компании «Смирнов Дизайн», директор Центра исследований и инновационных разработок РГХПУ им С.Г. Строганова и вице-президент Союза Дизайнеров России Сергей Смирнов вспоминает свой опыт сотрудничества с компанией «МЕТТЭМ-Технологии». Он разрабатывал для нее фильтр «Барьер»: «Один из замдиректоров компании, куратор разработки сказал мне: “Нам не нужно изображение. Нам нужна продуманная конструкторская документация, которую мы передадим на производство”. В тот момент я осознал всю ответственность промышленного дизайнера за каждый этап жизненного цикла продукта, важность понимания технологий и коммерческих задач».

Заказчики

Дизайнер интерьера, основатель и руководитель студии KRUTALEVICH INTERIORS, преподаватель кафедры дизайна среды РГУ им. А.Н. Косыгина Светлана Круталевич считает главными наставниками своих заказчиков: «Они “образовывают” нас как специалистов. И каждый следующий заказ — это новый опыт и новая ступень развития и для меня как для профессионала, и для всей моей команды».

Исторические фигуры

Основатель, генеральный конструктор Karfidov Lab и заведующий кафедрой инжиниринга технологического оборудования НИТУ МИСиС Алексей Карфидов вдохновлялся советским наследием и признается, что до сих пор опирается на него в своей работе: «Меня всегда вдохновлял талантливый советский конструктор Ростислав Алексеев. Он занимался созданием экранопланов и судов на подводных крыльях. Интересно изучать опыт таких людей, узнавать, какие сложности они преодолевали. Не только инженерные, но и бюрократические. Такие специалисты внесли огромный вклад в развитие индустрии дизайна. Этот вклад до сих пор является опорой в нашей работе».

Практика на предприятиях и личные связи

Сергей Смирнов признается, что на его становление как дизайнера повлияли несколько людей и событий: «Первое — работа на керамическом предприятии. Я пошел туда, с первого года не поступив в Строгановку, и стал гипсомодельщиком, гипсолитейщиком. Именно там я получил базовые навыки владения материалом, прототипирования и проектирования. Второе поворотное событие произошло в 1997 году. Я вернулся из армии, и мой двоюродный брат познакомил меня с 3D-моделированием. Возможность создавать дизайн с помощью трехмерных технологий, абсолютно инновационных на тот момент, была чем-то невероятным».

Конкурсы, креатоны и образовательные программы

Сегодня у молодых дизайнеров есть большое количество возможностей получить поддержку опытных коллег из индустрии. Конкурсы, креатоны и образовательные программы регулярно объединяют профессионалов с новичками, помогая последним расти и развиваться. На конкурсе «Фабрика дизайна» кураторы дают участникам максимальную поддержку, направляют, делятся знаниями, помогают развивать и расширять профессиональные навыки. «Мы не заставляем участников конкурса опираться на наше мнение, это личный выбор каждого. Некоторые дизайнеры предпочитают полностью сепарироваться и делать все самостоятельно. Но, по моим наблюдениям, результаты гораздо лучше у тех, кто обращается за советами к кураторам и следует им», — отмечает Светлана Круталевич.

Какие качества важны для наставника?

Наставник должен передавать не только знания, но и любовь к профессии, уметь расположить ученика, выстраивать с ним доверительные отношения. Вот какие главные качества наставника отмечают эксперты.

Личный опыт

Алексей Карфидов считает, что с учениками важно делиться не только историями успеха, но и поражений: «У наставника должен быть личный опыт, не просто полученный из книг. Позитивный и негативный. И чем его больше, тем лучше».

Эмоциональный интеллект

Виталий Ставицкий сравнивает наставника с личным психологом — человеком, способным дать максимальную поддержку: «Наставник должен передавать пламя, а не пепел».

«Развитый эмоциональный интеллект дает наставнику способность выслушать и понять своих учеников, проникнуться их идеями», – добавляет Алексей Карфидов.

Светлана Круталевич уверена, что эмоциональная включенность наставника помогает и ученикам быстрее включаться в работу: «Если ты сам горишь профессией, получаешь от нее удовольствие, молодежь заряжается, идет за тобой, выбирает тебя в роли наставника. Ребята хотят больше общаться, начинают интересоваться твоими проектами, тем, что ты сейчас делаешь. Наставник должен не только уметь передать ученику первичные навыки, но и влюбить его в профессию, научить системно думать и выдавать качественный результат — это большая задача».

Междисциплинарные знания

Сергей Смирнов обращает внимание на уровень подготовки наставника: «Промышленный дизайнер — это междисциплинарный специалист, который владеет многочисленными технологиями, понимает коммерческие цели продукта, знает особенности процесса производства. Он одновременно является и художником, и технологом, и бизнесменом, и маркетологом. Поэтому куратор также должен быть экспертом во всех этих направлениях и понимать их междисциплинарные связи».

Где искать наставника?

Самый большой выбор наставников предлагают профильные конкурсы. Например, на «Фабрике дизайна» с участниками бок о бок работают сразу несколько кураторов. Эксперты помогают специалистам разобраться в задачах заказчиков, по запросу дают необходимые подсказки в процессе разработки решений и вносят корректировки. Вот какие способы они для этого используют.

Помощь в поиске решения

«Кураторы помогают дизайнеру выбрать нужный вектор для разработки правильного эстетического решения. У них гораздо больше опыта и насмотренности, чем у большинства участников», — считает Виталий Ставицкий.

Метод системного анализа

Светлана Круталевич рассказала о главном подходе, который рекомендует участникам конкурса: «Это системный анализ, которым должен владеть каждый профессиональный дизайнер. Он заключается в более разностороннем и глубоком исследовании объекта разработки. Когда фокус внимания направлен прежде всего на смыслы и содержание, а не только на форму и эстетику объекта. Например, русский стиль, который сегодня активно популяризируется, — это не только кокошники, балалайки и другие внешние атрибуты. Это многовековая культура, которая имеет свои уникальные особенности. Можно бесконечно изучать орнаменты и внешние формы, но без понимания, почему они именно такие, невозможно создать качественный проект. В любом средовом объекте должны быть заложены смыслы бренда, его философия, цели и задачи. Поэтому, когда я вижу, что ребята на конкурсе начинают с эскизов, не погружаясь в аналитику, я останавливаю их — это провальная история. Любой проект начинается с анализа. Подходя к задаче, необходимо сделать паузу, подумать, посмотреть историю и то, как подобные задачи решали другие, какой путь прошла компания, которая предоставила техническое задание, и как можно по-другому решить задачу».

Совместное погружение в проект

Для Сергея Смирнова важно быть погруженным в проект не меньше, чем сам дизайнер, выстраивать командную работу. И в процессе куратор может увидеть подводные камни, которые не всегда заметит начинающий дизайнер: «Конечно, специалист должен сам придумать решение и разработать его. Однако точная оценка уровня сложности технического задания, помощь дизайнеру сконцентрировать внимание на его важных деталях и недостатках — задача куратора. Также куратор может выступать адвокатом заказчика или адвокатом дизайнера, становится между ними связующим звеном, медиатором, налаживает коммуникацию».

Психологическая поддержка и конструктивная критика

Тему здоровой коммуникации, психологии общения куратора и дизайнера продолжает Алексей Карфидов: «Мне просто приятно поддерживать молодых инженеров и промышленных дизайнеров. Здорово, что есть такие площадки для их взаимодействия с заказчиками, где они могут также получать помощь экспертов. Если в проектах даже есть какие-то недоработки, недочеты, для меня важно, чтобы критика была конструктивной, чтобы в ней не просто была оценка на уровне, нравится это экспертам или нет, а аргументы, пояснения. Чтобы специалист мог сделать выводы и учитывать корректировки в своей дальнейшей работе. Например, в прошлом году жюри “Фабрики дизайна” очень поддержало работу одной девушки — это была коллекция домашних светильников в премиум-сегменте, вдохновленная идеями русского авангарда, и ей даже предложили сотрудничество. В этом году она участвовала в конкурсе снова, но выступила чуть менее успешно. Мы честно и открыто пообщались с ней. Она сама поинтересовалась, какие были недочеты в этот раз. И я уверен, что на базе этого она сделает для себя ценные выводы».

Советы начинающим дизайнерам

Прежде всего эксперты рекомендуют обратить внимание на возможные ошибки. Самые распространенные из них — это недооценка технологических сложностей, упрощенное восприятие технического задания и разработка решений, «не совместимых с жизнью».

«Именно из-за этого рождаются “сырые” проекты дизайнов с точки зрения возможности их производства. Иногда ребята увлечены образами, собственными фантазиями, представлениями и не сопоставляют их с реальными возможностями. Прежде чем приступать к их реализации, важно оценить технологическую рентабельность своего решения, себестоимость, изучить технологию производства», — отмечает Сергей Смирнов.

«Иногда дизайнер слишком увлечен внешними атрибутами продукта — формой, визуальной составляющей, и из фокуса внимания исчезает его главная ценность, функционал», — добавляет Алексей Карфидов.

Некоторые дизайнеры, по мнению Виталия Ставицкого, не до конца понимают саму суть профессии, в которую пришли: «Дизайнер — это не та профессия, где ты реализуешь собственные желания и тешишь свое эго. В ней важно точно и качественно реализовывать задачи заказчика. К сожалению, в вузах студенты до сих пор не получают никакого практического опыта. Сегодня эту возможность предоставляют разные конкурсы, акселераторы. На них есть возможность пройти образовательную программу, которую ведут успешные практикующие специалисты, в том числе лидеры индустрии».

Некоторых ошибок можно избежать, если прислушиваться к более опытным коллегам. У экспертов есть несколько главных рекомендаций.

Виталий Ставицкий: «Важна адекватная самооценка, понимание, насколько ты соответствуешь уровню рынка, насколько ты нужен индустрии, достаточно ли ты профессионален. Также в любом возрасте необходимо постоянно учиться и повышать свои компетенции, иначе другие специалисты будут всегда на шаг впереди. Это высококонкурентный рынок. На нем работает закон “если не ты, то кто-то другой”. Важно точно оценивать свои силы и возможности, осознавать, способен ли ты реализовать определенную задачу, и не испортить свою репутацию».

Сергей Смирнов: «Дизайнер должен одновременно быть и художником, и технологом, и экономистом, а также владеть широким инструментарием. 3D-моделирование, визуализация и другие инструменты становятся ключевыми в сегодняшней работе дизайнера. Особенно это касается приборостроения, создания упаковок и других конструкций. Также важны коммуникативные навыки, умение понять, услышать заказчика и с другой стороны — донести до него свои мысли, идеи, аргументы, уметь точно сформулировать вопросы».

Алексей Карфидов: «Главное — это умение слушать и слышать заказчика, а не только продвигать свои собственные идеи и подбирать для них подходящую форму реализации в различных проектах».

Светлана Круталевич: «Нужно тренировать усидчивость и трудолюбие. Талант — это лишь небольшой процент успеха. Главное — умение поставить цель и планомерно двигаться в необходимом тебе направлении, быть сконцентрированным на задаче, на результате. Даже если что-то получается не с первого раза. Учиться и делать! И результат придет».