Гала-концерт «Ночь Чайковского» состоится в Клину второй раз

27 августа в усадьбе Демьяново в Клину во второй раз пройдет гала-концерт «Ночь Чайковского». Его участниками станут лауреаты недавно прошедшего XVII Международного конкурса им. П.И. Чайковского – Сергей Давыдченко (фортепиано), Ким Ке Хи (скрипка, Республика Корея), певцы Максим Лисиин, Альбина Тонких (Республика Беларусь), Шарль Ределле (валторна, Франция), Федор Освер (гобой), Иван Сендецкий (виолончель). За дирижерским пультом Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» – художественный руководитель гала-концерта народный артист СССР Юрий Башмет.

Прозвучат известные во всем мире произведения П.И. Чайковского: скрипичный и Первый фортепианный концерты, пеццо-капричиозо для виолончели с оркестром, арии из опер «Иоланта» и «Пиковая дама». Зрителям также представят уникальные световое и визуальное шоу, которые создадут единую композицию постановки.

«В этом году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив мы продолжим и даже расширим наш масштабный проект «Ночь Чайковского». Уже во второй раз состоится большой гала-концерт в усадьбе Демьяново, и я очень рад, что в этом году публика услышит на концерте замечательных солистов, лауреатов недавно завершившегося конкурса Петра Ильича Чайковского. Горжусь тем, что наш концерт в Демьяново соберет лучших молодых музыкантов из разных стран мира», – сказал Юрий Башмет.

Напомним, что усадьба Демьяново, история которой ведется с 1625 года, не была местом жительства П.И. Чайковского, однако имеет к нему непосредственное отношение. Усадьбой владел брат композитора Сергея Танеева – ученика и друга Петра Ильича. На территории усадьбы кипела дачная жизнь: в летние месяцы здесь жили музыканты, художники, ученые, поэты. Нередкими гостями были Скрябины, Аполлинарий Васнецов, Климент Тимирязев, сестры Гнесины, Андрей Белый и многие другие.

Гала-концерт пройдет при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры и туризма Московской области.

Начало в 20:00. Вход свободный.

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