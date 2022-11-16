Галерея «Алиса» открывает выставку Виктора Жданова «В тихие волны»

19 ноября в галерее «Алиса» открывается выставка Виктора Жданова «В тихие волны», названная по первой части художественного манифеста автора: «В тихие волны прочь от вас». На выставке будет представлена цветная графика, посвященная разочарованию в действительности, эскапизму и бегству в виртуальное государство kkatardaan.

Виктор Жданов. Пёс. 2022. Бумага, фломастеры, 42 x 59,4 см

Наша фантазия – то единственное, что не способно быть контролируемо извне, и то единственное, что находится вне досягаемости пенитенциарных ведомств. Виртуальное государство kkatardaan — остров свободы, сияющий град на холме и тихое убежище вне тирании чужого ума. Цивилизация разумных насекомых, затерянная где-то в теплых водах Океании на безымянном атолле, ждет единственного человеческого обитателя. Ждет отшельника, бегущего от неправды, от убогой организации человеческой жизни. Хитиновые аборигены верят, что он сможет порвать со всеми социальными институтами, отпустить ложные идентичности, очистится от маркеров приписанных системой. Он обновится и в фантасмагорическом танце жуков станет micronation, единственным представителем своего этноса, я-государством. Все, что будет создано им, станет артефактами kkatardaan, материальной культурой необитаемого атолла. Все что создается им сейчас — мифотворчество, эскапистское сопротивление тотальному хищнику и подготовка перед опасным путешествием в добровольное изгнание.

Выставка является своего рода инициацией виртуального государства kkatardaan и представляет цветную графику иллюстрирующую его мифологию. Работа с цветным материалом, становится логическим продолжением автоматических, монотонных рисунков автора, ставших источником для дилетантского психоанализа и формирования персональной мифологии. На рисунках присутствует фрагменты вымышленного языка вампуйк (wåmпuçk`) и символы вымышленной государственности, например, флаг с анатомией майского жука и герб вульва-соха.

Выставка продлится до 19 декабря.

Проект Виктора Жданова станет последней выставкой галереи «Алиса» в пространстве Cube.Moscow.

Виктор Жданов (р. 1992, г. Старый Оскол) – художник и независимый куратор, живёт и работает в Москве. Окончил БГИИК по направлению графический дизайн, педагогическую магистратуру школы дизайна НИУ ВШЭ, школу современного искусства «База». Участник Tirana International Biennale of Graphic Art, выставок в галерее «Электрозавод» (Москва), Центре современного искусства «Винзавод» (Москва), ЖЦСИ «Цикорий» (Железногорск), HSE ART GALLERY (Москва), ВЦСИ (Воронеж). Куратор многих проектов, инициатор Микробиеннале горизонтальных инициатив. Автор текстов для aroundart, Художественного журнала, портала syg.ma.

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