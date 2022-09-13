Галерея «Алиса» участвует в ярмарках COSMOSCOW и BLAZAR

Галерея «Алиса» представляет на ярмарках Москвы 6 художников, ярко дебютировавших в галерее с сольными проектами в этом и прошлом сезонах. На стенде №1 секции Created in Moscow «Алиса» показывает графику и объект Андрея Дмитренко, рисунки Антона Гудкова и живопись Ксении Финогеевой. Керамические скульптуры Дианы Шлиман (Романович), живопись Кирилла Михайлина и объекты Катерины Лукиной представлены на стенде B11 ярмарки Cosmoscow.

Кирилл Михайлин, без названия из серии «Бобо», холст, масло 160х200 см, 2022 год

Кирилл Михайлин родился в 1992 году в Ростове-На-Дону, живёт и работает в Тулузе, Франция.

Междисциплинарный художник, его практика включает в себя работу с инсталляциями, объектами, графикой и живописью. Выпускник московского института современного искусства БАЗА. Участник специального проекта VII Московской международной биеннале молодого искусства.

На стенде галереи «Алиса» ярмарки COSMOSCOW представлены работы из его живописных серий «Бобо» и «Праздник».

Катерина Лукина родилась в 1995 году в Мытищах, живёт и работает в Москве. В 2019 году окончила факультет графических искусства МГУ печати им. И.Фёдорова (факультет графических искусств). Участница выставок в галерее ISSMAG, Фонде культуры «Екатерина», галерее «ЗДЕСЬ на Таганке», а также международных проектов в Китае, Словакии, Польше.

На стенде галереи «Алиса» ярмарки COSMOSCOW представлены работы из серий «Концерт в клубе «Семена» и «Кабинет второй «Черный сухой хлеб».

Андрей Дмитренко (род. 1990 г., Владивосток, живёт и работает в Москве) — визуальный художник, работающий в смешанной технике, сопоставляя фактуры и характеристики различных материалов. Занимается текстилем, вышивкой, графикой и смежными медиа, а также инсталляцией и видео. Участник специального проекта VII Московской Международной Биеннале Молодого искусства. На стенде №1 секции Created in Moscow ярмарки Blazar представят его графику и объект.

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