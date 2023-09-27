Кирилл Михайлин. Nounours de 16me. 2023. Холст, масло, 140х120 см

Новая живопись Кирилла Михайлина из разных серий, в том числе «Тройной Марсель» и серия «Глядя на мою руку», продолжает эксперименты художника в изображении тела и цвета и развивает виртуозную способность изображать свет, не только направленный на объект, но идущий изнутри полотна, излучаемый изображаемым предметом.

Другой художник на нашем стенде, хорошо известный посетителям ярмарки, Кирилл Макаров в своей работе опирается как на правила академической живописи, так и на технологии новых медиа – он использует кодирование и интерфейс видеогры и как самостоятельное медиа для своего искусства, и как своеобразный верстак, место сбора материала для картин, чем обусловлена необычное построение композиции и многомерность визуальных планов. Серия Unveiled, новую живопись из которой «Алиса» покажет на ярмарке, сочетает в себе работы, собранные на основе фотографий и видео очевидцев, новостных репортажей, свидетельств из горячих точек, все собранные данные Кирилл собирает в виртуальные макеты, пытаясь найти соответствия между событием и его репрезентацией в медиа. Его живопись – это предостережение: виртуальность создает прототип социальных отношений и взаимодейcтвий, тренировки перед реальностью. «В то же время виртуальность погружает пользователя в пространство вымысла, которое он может воспринимать как безопасное, но эта безопасность иллюзорна, – говорит Кирилл Макаров, – […] Виртуальная среда ограничена написанным кодом, волей и воображением того, кто пишет этот код».

Помимо живописи, на стенде коллекционерам будет представлена скульптура из войлока Дианы Шлиман Venus. В своей работе художница обращается к сообществам, живущим на территории Северного Кавказа и Краснодарского края (откуда она родом). Работая над скульптурой и вручную валяя войлок с женщинами села, Диана с одной стороны ищет связь с «The great cosmic mother» (по Барбаре Мур), с другой - конструирует ситуацию воспоминаний и восстановления почти утраченных архаичных ремесленных практик и социальных жестов, приходящим к нам из глубокой древности. В них Шлиман ищет ключи к знанию о спасении, сохранении культур, языков и идентичности в ритуалах, традициях, историях, большой идеи Материнского тепла и древней мудрости, сохраняя связь с которой, мы можем получить утешение и надежду.

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