Галерея Art & Brut представляет персональную выставку Tasha Artzolotoe о витальности жизни

1 сентября галерея Art & Brut откроет выставку Vitalité, которая объединит 14 работ художницы Tasha Artzolotoe. Проект, с одной стороны, посвящен изучению пластики растений и цветов, а с другой — символическому восприятию витальности как возможности жить и выживать даже в самое непростое время.

В своем исследовании художница встречается с миром идей, где живая природа переплетается с иллюзорностью ее восприятия: цветение сливы становится не только краткосрочным явлением, но и движением жизни сквозь время и пространство. Желание жить в данном случае играет роль катализатора: Tasha Artzolotoe обращает внимание зрителя на ту силу, которая присутствует в каждом моменте бытия.

«Смена времен года, как и смена поколений — процесс перехода от рождения к увяданию, видится мне самым естественным путем и состоянием природы и человека. Точно так же, как меняется человек и его тело, мои цветы на полотнах находятся в процессе трансформации. Однако эта трансформация являет собой позитивный опыт перехода из одного состояния в другое – как воспоминания из детства превращаются во взрослый опыт ощущения дома, беззаботной радости, близости. Подобно медитативной практике, я погружаюсь в круговорот природного цикла, ловлю пульсацию жизни в каждом оттенке и полутоне, обретаю понимание ее бесконечности и непостижимости», – рассказывает сама Tasha Artzolotoe.

Tasha Artzolotoe – художница, иллюстратор книг и автор программы по актуальной живописи, преподаватель изобразительного искусства, начиная с 2014 года активно развивается в визуальном абстрактном искусстве. В ее портфолио выставки в России, Германии и Иране.

Когда? 1 сентября — 1 октября 2023 года.

Tasha Artzolotoe. Анютин глаз

Tasha Artzolotoe. В закатном свете

Tasha Artzolotoe. Витальный ритм I

Tasha Artzolotoe. Витальный ритм II

Tasha Artzolotoe. Витальный ритм III

Tasha Artzolotoe. Лидин цветок

Tasha Artzolotoe. Луговые

Tasha Artzolotoe. Розы и зной

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.