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Галерея ARTBOX ETALON – новое арт-пространство Москвы

editor
By editor
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ARTBOX-ETALON
Фото © Пресс-служба ГК «Эталон»

В Алексеевском районе Москвы функционирует новое арт-пространство ARTBOX ETALON, расположенное в одном из исторических строений бывшей водоподъемной станции. ARTBOX ETALON – это галерея современного искусства, которая станет площадкой не только для экспозиций, но и для образовательных проектов – лекций, экскурсий и дискуссий.

ARTBOX ETALON интересен не только выставочными проектами, но и самой архитектурой здания. Изящная компактная галерея находится в окружении единого краснокирпичного ансамбля Алексеевской водоподъемной станции (ныне деловой квартал «Серебряный фонтан») и является ярким образцом промышленной архитектуры Москвы XIX века. На площади 161 кв. м разместились четыре зала с панорамным остеклением. Фасад здания выполнен с декоративными особенностями, которые были бережно сохранены при реставрации специалистами Группы «Эталон». На территории делового квартала вблизи галереи находится также единственный в Москве старинный «фонтан Уоллеса», давший название всему комплексу «Серебряный фонтан».

Первым проектом новой галереи стала выставка «Строители Победы», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проект был направлен на сохранение исторической памяти и демонстрацию архитектурных достижений сталинской эпохи. В основу экспозиции вошли фотографии сталинской архитектуры, которая во многом определяет облик Москвы, стремится к монументальности, возвеличивает Триумф Победы и является символом города-героя.

С июля по сентябрь планируется проведение художественной выставки, подробности о которой будут представлены позднее.

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