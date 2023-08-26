Галерея ArtMaison представляет персональную выставку Дмитрия Шмеля «Neoinferno»

С 26 августа по 1 сентября в галерее ArtMaison пройдёт персональная выставка Дмитрия Шмеля «Neoinferno».

Художник Дима Шмель не работает в рамках табуированных стилей. Будучи увлекающейся натурой, он «пометил» своей экспрессивной манерой письма сотни стен: от сонных, спальных районов до урбанистических лофтов и квартир в коих мечется в агонии своих ретроградных эмоций богема ортодоксальной закваски. Не будучи рабом (как он то сам сформулировал) какого-то одного стиля, Дима постоянно находится в поиске новой подачи своего творческого замысла. Шмель словно «порхает» среди городских железобетонных конструкций и смело ощупывает перспективу подачи цвета. Играет с его динамикой преломления и пробует всё, от классической масленой живописи до прогрессивного стрит-арта.

Последнее увлечение художника – эдакий «русский неоимпрессионизм», который значительно отличается от того, что сто сорок лет назад разродили среди тёмных мансардных перекрытий два оголтелых французских пуантелиста Ж. Сёра и П. Синьяк.

Неоимпрессионизм периода эпохи глобализма от Димы Шмеля основывается на усиленных отношениях тёплых и холодных тонов цвета, как и в классическом импрессионизме, но реализуется аэрозольными баллонами, часто внедряя флуоресцентные цвета краски. Дмитрий использует в технике градиенты с насыщенной палитрой и творит свои картины аэрозолью жидкими кляксами, где краска сама расплываясь образует пятно-форму объектов. Большинство картин сделаны с натуры, с импровизацией без предварительных эскизов. Дима Шмель любит работать быстро, пока на картине живёт и дышит краска. Он частый гость закрытых и пафосных вечеринок, где предаётся экспрессии своего новаторского стиля среди качающихся в ритме дипхаусного экстаза «тружеников непобедимой веры борьбы бабла со злом». Хотите познать, что такое «русский неоимпрессионизм»? Вэлкам! Стены ArtMaison уже этой ночью примерят на себя новый наряд аляпистой техники поборника художественных изысков.

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