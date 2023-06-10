Галерея ArtMaison представляет выставку Дмитрия Панфилова и Мари Агарковой «Горизонт событий»

– Горизонт событий можно описать как некую точку невозврата – своего рода космическая тюрьма, проникнув в которую, даже свет не может вернуться обратно. С другой стороны, за горизонтом событий для наблюдателя перестают существовать такие привычные для нас понятия, как «время» и «пространство».

Работы Дмитрия Панфилова описывают явления нашей «обычной» реальности - до «горизонта». Мы видим, как несколько рабочих разных профессий дружно управляются велосипедом или машина мчится вперед. Однако, при ближайшем рассмотрении мы замечаем, что данные объекты выглядят как сон, в котором переплелись реальность и вымысел. Объекты окружены многочисленными символами и знаками, словно люди, тонущие в событиях и новостях (так называемом «информационном шуме»), забывая о своем предназначении и истинной цели.

Работы Мари Агарковой погружают нас дальше в этот «сон» и открывают для нас события, происходящие за «горизонтом». В её геометрических, абстрактных мирах сливаются воедино пространство и время, трехмерные объекты перетекают в двухмерные, а звуки превращаются в гармоничные цвета, заставляя нас по-новому ощутить всё буйство эмоций и вернуть нас к первородным переживаниям, – рассказывает куратор Олег Жуков.

Дмитрий Панфилов

Сочетая цифровое искусство и объекты материального мира, его работы отражают события настоящего и прошлого, при этом созданные образы не следует воспринимать буквально, а следует рассматривать в общем контексте событий. В своих работах Дмитрий также исследует социальные, экологические и другими глобальными проблемами, отмечая необходимость объединения усилий всего человечества для их решения. Его особый стиль и уникальное художественное мировоззрение сформировались благодаря изучению различных философий и учений. Такие художники, как Пабло Пикассо, Жоан Миро и Жан-Мишель Баския, оказали наиболее сильное влияние на его взгляды и творчество. Работы Дмитрия находятся в частных коллекциях и галереях.

Мари Агаркова

Мари Агаркова работает преимущественно с живописью в разных техниках и форматах, в диапазоне от фотореализма до постабстракции, а также создает уникальные техники работы с живописью, привлекая к своим экспериментам ученых-химиков и новые разработки. Многие годы исследуя и популяризируя акрил и техники работы с ним, Мария разработала авторскую технику акрила, имитирующего акварель. Мари Агаркова – одна из ведущих преподавателей техник акрила и создала множество «эффектов», которые ранее казались невозможными при применении акрила. Поэтому ее работы, с одной стороны, выглядят очень хрупкими, но при этом очень стойкие, так как акрил не подвержен изменениям.

Отталкиваясь от философии Эрнста Маха и австрийской школы психоанализа Мари работает над созданием нового визуального мифа, основанного уже не на мистическом восприятии жизни, во многом свойственном классическому модернизму, а на научных концепциях и критическом подходе к познанию и восприятию. Важную роль в работах автора играют и колористические решения — цвет практически полностью берет на себя нарративную функцию. Мари использует в основном естественные цвета и природные оттенки, которые соотносят абстрактные формы с реальными объектами из живой природы. В своих работах она объединяет двухмерные и трехмерные пространства, тем самым устанавливая особый диалог со зрителем.

Когда? С 10 по 16 июня. Открытие 10 июня в 19:00!

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