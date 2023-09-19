С 24 по 29 сентября в галерее ArtMaison открывается выставка «Я буду жить».

Художников объединяет большой жизненный опыт и огромное желание всё изменить и позволить себе быть. Позволить узнать себя настоящего со своими желаниями, страхами и комплексами, принять себя и, несмотря ни на что, заняться творчеством. Отпустить все социальные установки и приступить к делу всей жизни.

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Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.