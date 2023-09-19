С 24 по 29 сентября в галерее ArtMaison открывается выставка «Я буду жить».

Художников объединяет большой жизненный опыт и огромное желание всё изменить и позволить себе быть. Позволить узнать себя настоящего со своими желаниями, страхами и комплексами, принять себя и, несмотря ни на что, заняться творчеством. Отпустить все социальные установки и приступить к делу всей жизни.

Visited 2 times, 2 visit(s) today

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.