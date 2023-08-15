Галерея ArtMaison приглашает на выставку авторских работ «Ловец снов», посвящённую: тайным учениям, магии, всему непознанному и тому вопросу, что постоянно беспокоит наш разум – «одиноко ли человечество во Вселенной?»

Тантрические переливы колокольчиков… Места силы. Память предков. Параллельные срезы мироздания. Шаманские практики. Сила рода. Знахари. Духи верхних и нижних миров. Знания, находящиеся между осознанным пониманием реальности происходящего и всё то, что за тяжёлым пологом, усыпанным россыпью далёких, холодных звёзд – во всём этом есть своя притягательная сила.

Живописцы, скульпторы, фотографы – всегда были и являются ретрансляторами запускаемых в обществе процессов. Мы ждём ваши работы. Ваши чаяния. Мысли. Ваша энергия пусть найдёт отклик у страждущего зрителя.

Когда? С 19 по 25 августа 2023 года, в Москве.

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