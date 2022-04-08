Галерея ARTSTORY представит на АРТ МОСКВА работы Маши Шмидт, Владимира Мигачева и Александра Кабина

С 13 по 17 апреля возобновит работу старейшая художественная ярмарка АРТ МОСКВА. В Гостином дворе, на стендах более чем 150 российских галерей, будут представлены работы различных периодов как современного, так и классического искусства.

В этом году в рамках ярмарки АРТ МОСКВА галерея ARTSTORY представит работы трех художников-резидентов: воздушные, но глубокие около абстрактные картины Маши Шмидт, символистские пейзажи Владимира Мигачева и монохромные работы Александра Кабина. Картины, созданные в разных концах света, объединяет желание авторов показать восприятие человеком окружающего мира, его прошлое, которое неминуемо влияет на настоящее и будущее.

Так, Александр Кабин ставит во главу угла своего творчества тему памяти – как личной, так и генетической памяти. Его изображения кажутся репликами старых фотографий. Даже на уровне цвета картины напоминают старые снимки, в чем можно увидеть дополнительный смысловой уровень. Творчество Кабина драматично и многослойно, а образы, которые использует живописец, очень понятные и близкие, являются сосредоточением определенных маркеров времени, истории.

Художник-мыслитель Владимир Мигачев также обращается к теме прошлого, особенное внимание уделяя его влиянию на настоящее. В работах, представленных на стенде галереи ARTSTORY (С3), художник фокусируется на феномене предчувствия. Создается впечатление, что пейзажи Владимира Мигачева изначально монохромны. Художник очень точно улавливает основные особенности русского реалистического пейзажа 21 века, его безграничность и мрачность. Автор, однако, будто добавляет в них контрастное вещество, которое ярко выделяется на фоне основного изображения, не давая зрителю шанса абстрагироваться от него. Это вещество вызывает стойкое ощущение узнавания – колористически оно напоминает зарево с его тревожным очарованием, пугает неизвестностью, но дарит надежду на то, что вскоре оно сменится привычным и мягким светом солнца.

В большинстве своих работ Маша Шмидт рассуждает о едва уловимых движениях окружающей действительности: наблюдает и разгадывает «формулы» движения пыли, воды, воздуха. Ее картины заставляют зрителя остановиться, погрузиться внутрь изображения, прочувствовать вибрации. Воздушная живопись вырывается за пределы холста, соединяя реальное пространство с живописным. И это провоцирует смотрящего не только замереть и абстрагироваться от окружающей действительности, но невольно обратиться в собственное прошлое. Ведь работы Маши, особенно те, на которых изображено небо, отсылают к увиденным когда-то и в значительной степени повлиявшим на зрителя образам.

Стенд галереи ARTSTORY – С3. Время работы с 12.00 до 21.00.

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