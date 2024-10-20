Галерея Carré d’artistes Moscow представит экспозицию I AM SITTING IN A ROOM на COSMOSCOW

Анастасия Безвершук. Дом. 2024

Название экспозиции стенда галереи выбрано в честь самого известного произведения американского композитора экспериментальной музыки Элвина Люсьера и направлена на исследование связей между творческими стратегиями молодых художников Анастасии Безвершук, Саши Гореликова, Люси Соловьевой (LU)).

«Я сижу в комнате, отличной от той, в которой сейчас сидите вы. Я записываю свой голос, а затем собираюсь проигрывать его в этой же комнате снова и снова, пока под влиянием резонансных частот комнаты мой голос не утратит всякое сходство с человеческой речью за исключением, возможно, ритма…», – пишет Элвин Люсьер.

Галерея Carré d’artistes обращает внимание на современные тенденции в художественных высказываниях молодых авторов, работающих с темой памяти, поиском идентичности и преемственности поколений. Первые масштабные научные экспедиции, сохранение древних памятников – то, чем занимались энтузиасты и ученые начала прошлого века, нашло продолжение в работах художников-концептуалистов старшего и младшего поколения.

Центральные понятия, объединяющие разные традиции исследователей, — «место» и «пространство». Будь то физическое пространство старого деревянного дома, белое пустое пространство холста или же метафизическое пространство внутренних переживаний.

Композитор Элвин Люсьер так же, как и художники, представленные на стенде, исследовал в своем творчестве пространство, размышлял о резонансе, свойствах звука и передаче его через физический носитель. Галерея Carré d’artistes Moscow приглашает гостей ярмарки современного искусства в пространство тотальной инсталляции — гибридного дома: с наличниками, предметами мебели и интерьерами, где отпечаток истории фиксирует в лиричных цианотипиях Анастасия Безвершук.

Центральное место экспозиции займет образ печи с керамическими изразцами, созданными художницей Люсией Соловьевой (LU).

В современном диджитал мире, где электронные носители как будто дали возможность заархивировать все на свете, каждый шаг, каждый вздох, каждый взгляд, проявляется особый трепет и любовь современных художников к предметному миру и попытке зафиксировать его материальность.

На противоположной стене на оконных стеклах проступают контурные карты — границы бытия и пустоты графических свитков Александра Гореликова.