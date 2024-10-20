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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваГалерея Carré d’artistes Moscow представит экспозицию I AM SITTING IN A ROOM...

Галерея Carré d’artistes Moscow представит экспозицию I AM SITTING IN A ROOM на COSMOSCOW

editor
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Анастасия Безвершук, Дом, 2024

Анастасия Безвершук. Дом. 2024

Название экспозиции стенда галереи выбрано в честь самого известного произведения американского композитора экспериментальной музыки Элвина Люсьера и направлена на исследование связей между творческими стратегиями молодых художников Анастасии Безвершук, Саши Гореликова, Люси Соловьевой (LU)).

«Я сижу в комнате, отличной от той, в которой сейчас сидите вы. Я записываю свой голос, а затем собираюсь проигрывать его в этой же комнате снова и снова, пока под влиянием резонансных частот комнаты мой голос не утратит всякое сходство с человеческой речью за исключением, возможно, ритма…», – пишет Элвин Люсьер.

Галерея Carré d’artistes обращает внимание на современные тенденции в художественных высказываниях молодых авторов, работающих с темой памяти, поиском идентичности и преемственности поколений. Первые масштабные научные экспедиции, сохранение древних памятников – то, чем занимались энтузиасты и ученые начала прошлого века, нашло продолжение в работах художников-концептуалистов старшего и младшего поколения.

Центральные понятия, объединяющие разные традиции исследователей, — «место» и «пространство». Будь то физическое пространство старого деревянного дома, белое пустое пространство холста или же метафизическое пространство внутренних переживаний.

Композитор Элвин Люсьер так же, как и художники, представленные на стенде, исследовал в своем творчестве пространство, размышлял о резонансе, свойствах звука и передаче его через физический носитель. Галерея Carré d’artistes Moscow приглашает гостей ярмарки современного искусства в пространство тотальной инсталляции — гибридного дома: с наличниками, предметами мебели и интерьерами, где отпечаток истории фиксирует в лиричных цианотипиях Анастасия Безвершук.

Центральное место экспозиции займет образ печи с керамическими изразцами, созданными художницей Люсией Соловьевой (LU).

В современном диджитал мире, где электронные носители как будто дали возможность заархивировать все на свете, каждый шаг, каждый вздох, каждый взгляд, проявляется особый трепет и любовь современных художников к предметному миру и попытке зафиксировать его материальность.

На противоположной стене на оконных стеклах проступают контурные карты — границы бытия и пустоты графических свитков Александра Гореликова.

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