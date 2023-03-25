Галерея JART открыла выставку в жанре тотальной инсталляции «Место в себе»

22 марта галерея JART откроет выставку в жанре тотальной инсталляции «Место в себе», которая перенесет мастерскую художников арт-группы «Россия» с чердака доходного дома на Сретенском бульваре в пространство галереи.

«Выставка-инсталляция “Место в себе” приглашает зрителя в увлекательное путешествие. Она постарается перенести нас во времени на тридцать лет назад. Но в то же время это путешествие внутри собственного сознания. Поэтому мы просим вас пристегнуться и занять место в себе. Полет начнется с темноты корридора и свиста проносящихся мимо вещей», – рассказывает арт-группа «Россия». Доходный дом «Россия» на Сретенском бульваре — сакральный центр Москвы.

Недалеко располагается училище живописи и ваяния, где учились Перов, Саврасов, Серов, Поленов. Рядом в 20-е годы работал легендарный ВХУТЕМАС, поблизости располагались мастерские Фалька и Кандинского. Мастерские на чердаке дома «Россия» устроил в 70-х годах архитектор Давид Коган, отдав первую из них художнику-концептуалисту Илье Кабакову. Сейчас здесь расположен музей Третьяковской галереи.

Арт-группа «Россия» основала свою мастерскую в этом доме в 90-х годах. В этом пространстве в процессе встреч и обсуждений между художниками произошел синтез актуальных художественных движений: молодого поколения московского концептуализма в лице «Медгерменевтики» Ануфриева, Пепперштейна и питерского неоакадемизма в лице «Новой академии» и Тимура Новикова. Художники впустили поток идей в свой мир академической, реалистической живописи. Благодаря этим процессам арт-группа создала живописный стиль символического реализма. Как говорят сами авторы, «мы работаем с душой, делаем чистое искусство и служим только Аполлону».

Название арт-группы было предложено Павлом Пепперштейном, оно несло в себе не только наименование доходного дома, но и вообще такого нового феномена, как Россия после только-только исчезнувшего СССР. «Это уникальное явление в современном московском искусстве можно, скорее, считать художественным сообществом или кругом единомышленников, нежели группой в общепринятом понимании. Постепенно сложился круг обсуждения искусства, ядро которого составляли Сергей Ануфриев, Людмила Блок, Иван Дмитриев, Егор Дмитриев, Евгений Кемеровский, Дмитрий Луканин, Аркадий Насонов, Андрей Соболев, Антон Смирнский, Павел Пепперштейн, Владимир Фёдоров и множество друзей, посещающих мастерские.

То было время «Великого Путешествия» на Запад, когда российские художники оказались в мире бесчисленных музеев и галерей мира, но, прежде всего, Европы. Здесь они впервые увидели всё то, о чём мечтали всю жизнь. Классическое искусство перестало быть чем-то старым, пылящимся на складе или в витрине музея. Оно раскрыло художникам тайну, почему оно существует до сих пор и почему мы его видим. Оно показало им, как надо его видеть. Именно потому античность стала мерилом идеального в искусстве для общества “Россия”», — пишет Сергей Ануфриев.

Дмитрий Луканин. Велосипедная прогулка

Иван Дмитриев. Егор Дмитриев. Вид от Кабаковской мастерской

Иван Дмитриев. Егор Дмитриев. Миша Розанов

Иван Дмитриев. Жестово

Иван Дмитриев. Изгородь





Иван Дмитриев. Овечка

Иван Дмитриев. Портрет Людмилы Блок

Иван Дмитриев. Простыня

Людмила Блок. Ведро





Людмила Блок. Мензурка



О выставке «Место в себе»

Иммерсивное погружение начинается с обычных и не очень объектов на стенах и полках в выстроенной мастерской, в различных сочетаниях проявляющихся и на картинах. Зрителю предстоит перенестись в атмосферу мастерской девяностых годов, где будто зашифрованы ключи к пониманию целого живописного направления, целого мира символов и целой эпохи с 1990 по 2005 год.

Живописные холсты будут отвернуты к стенам, перевернуты «вверх ногами», в случайном порядке накладываться один на другой, создавать тем самым новые сюжеты. Отдельные произведения, разумеется, будут видны целиком — на стенах «мастерской» и на рабочем мольберте. В экспозиции также расположены забытые вещи и подаренные произведения Павла Пепперштейна, Сергея Ануфриева, Аркадия Насонова, Сергея Балашова, Евгения Кемеровского, Евгения Нестерова, Николая Колупаева и других.

Выставка объединит более пятидесяти живописных работ символического реализма — направления, включающего в себя переосмысленные принципы языка реалистической живописи. Это визуальный опыт, который строится в соответствии с приемами барочного светотеневого моделирования, ориентируясь на традицию тоновой живописи, но затрагивающий тему российской повседневности в портретах, натюрмортах и бытовых сценах.

Среди прочего зритель увидит редкий портрет Людмилы Блок с выставки 1996 года «Москва‑Берлин. 1900–1950», а также картину «Вид от Кабаковской мастерской» 1990 года, на которой изображен вид из окна мастерской Ильи Кабакова на Сретенском бульваре.

Выставка работает до 17 апреля 2023 года.

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