Галерея К35 представляет персональную выставку Тенгиза Шамова «Замри»

Осенний сезон 2022 года галерея К35 завершает открытием первой персональной выставки в Москве краснодарского художника Тенгиза Шамова.

Тенгиз Шамов, Без названия, Холст, акрил, 160х180 см, 2021

Тенгиз Шамов, Без названия, Холст, акрил, 160х240 см, 2021

Тенгиз Шамов, Без названия, Холст, акрил, 160х240 см, 2022

Тенгиз Шамов, Без названия, Холст, акрил, 160х240см, 2022

Тенгиз Шамов, Без названия, Холст, акрил, 160х180см, 2018

Тенгиз Шамов, Без названия, Холст, акрил, 160х240см, 2021

Знакомство столичной публики с творчеством живописца произойдет в рамках проекта «Замри», который представит масштабные полотна c выхваченными, словно вырезанными из реальности жизненными сюжетами. В центре его внимания оказывается феномен «замедления» как реакции человека, которая возникает под воздействием внешних потрясений.

Порой складывается ощущение, что привычный мир трансформировался в утопическую реальность в духе игры на выживание, столь популярного сегодня жанра «Королевская битва» («Голодные игры», «Игра лжецов», «Игра в кальмара» и др.). При этом её правила «Беги» или «Замри», схожие с теми, которыми мы когда-то руководствовались, веселясь на детской площадке, стали константной всего существования.

Выставка «Замри» в галерее К35 — первый персональный проект в Москве видного краснодарского художника Тенгиза Шамова. Её название буквально отсылает к детской игре «Море волнуется», для победы в которой необходимо принять статичную позу и не двигаться в течение заданного ведущим времени. Эта аллюзия к правилам игры становится для художника основой для размышлений о защитном механизме нашей психики — замедлении, который возникает под воздействием разнообразных внешних факторов. Она отражена не только в сюжетах, которые берет за основу живописец, но и в их интерпретации.

Все сцены в работах Тенгиза напоминают вырезанные кадры артхаусной кинопленки. Герои его масштабных картин, выхваченные из интенсивного ритма жизни, словно повисают в воздухе и замирают на темном фоне. Зрителю же остается лишь интуитивно догадываться о том, что было «до», и, что будет «после». Этот эффект способствует когнитивному искажению восприятия действительности. Благодаря ему художнику удается ухватить общее чувство времени, когда резкое изменение жизненных обстоятельств рождает ощущение исчезновения почвы из под ног.

Человек оказывается в нестандартной ситуации, в которой мозг акцентирует свое внимание на новой вводной, на время переставая чувствовать контекст. В этот миг кажется, что все вокруг затихает. Мы замираем. Замедляемся. Концентрируемся на самых небольших деталях. Прислушиваемся к тишине. Обращаемся к глубинному «себе». Остальное как будто бы перестает иметь смысл. На время. Впоследствии приобретенный опыт сильнейшего потрясения продолжает жить внутри нас в виде сумрачного воспоминания, которое мы ещё долго пытаемся осмыслить. Именно этот момент общего процесса «замирания» объединяет все представленные работы Тенгиза Шамова, которые предлагают широкую арену для размышлений, коррелируя с настоящей действительностью.

Тенгиз Шамов (род. 1978) — художник, живописец. Родился в г. Краснодар. Имеет адыгейские и кабардинские корни. Яркий представитель местной художественной сцены. В 1998 г. окончил Краснодарское художественное училище.

Фигуративная живопись Тенгиза вполне способна выразить чувства художника и пробудить их в зрителе, заставляя пройти аттракцион из эмоций, то заигрывая с ним, направляя на него легкие позитивные вибрации, то погружая в сложную психологическую драму.

«Тенгиз Шамов – мощный, неординарный художник. Он создаёт свой мир. Мир, который не старается понравиться, подстроиться под наше восприятие или эпатировать. В нём достаточно внутренних ресурсов, чтобы не искать нашего одобрения или провоцировать неудовольствие. Этот мир живёт и развивается у нас на глазах по своим законам, вполне отчётливым и логичным, и, вместе с тем, иррациональным и фантастическим. Это создаёт определенную магию, которой невозможно не поддаться» — Константин Лупанов, художник.

С 2001 года является участником региональных, всероссийских и международных выставок. Работы художника находятся в частных коллекциях в России и за рубежом.

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