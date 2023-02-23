Галерея К35 представляет выставку-исследование работы Вадима Леухина и Александры Кокачевой

23 февраля в пространстве галереи К35 откроется выставка «Осколки» — исследование темы памяти в работах Вадима Леухина и Александры Кокачевой.

Вадим Леухин, «Рыбаки», холст, акрил, 50х40 см, 2022

В рамках проекта представлены работы молодых художников Вадима Леухина и Александры Кокачевой. Оба автора используют фотографию как основу для создания своих живописных сюжетов, но совершенно по-разному работают с запечатленными на пленке темами памяти и образов.

Кокачева при создании новой серии работ обращается к собственным архивным фотографиям, сделанным в подростковом возрасте на семейных праздниках. Любительские снимки, “очищенные” от стилистических примет времени и перенесенные на большой бумажный формат, высвобождаются из тесных рамок фиксации определенной эпохи и превращаются в универсальные вневременные портреты.

Леухин идет другим путем — он фокусируется на ускользающих образах, которые составляют «коллективное бессознательное» нашего общего прошлого. В силу возраста художник практически не застал советское время, поэтому «коллаж» воспоминаний складывается на основе личных ощущений, из фото и киноматериалов. Отсюда намеренный уход от реалистичного изображения к абстрактному нагромождению воспоминаний, снов, смутных образов людей и животных. В работе с темой памяти, ее ненадежности, неизбежно столкновение с временными и смысловыми «провалами». Так, блуждая по лабиринтам собственных воспоминаний, человек способен охватить взглядом лишь некоторые полуразмытые сюжеты и образы, то и дело всплывающие в сознании — те самые “осколки” прошлого, реальность которого с каждым днем вызывает все больше сомнений.

Александра Кокачева (род. 1987) - родилась в Архангельской области, г. Вельск. Училась в Архангельском Областном Колледже Культуры и Искусства и в РГПУ им. Герцена на факультете изобразительного искусства, закончила Академию художеств им. Репина в Санкт-Петербурге по специальности художник-график. Руководит изостудией, преподает, работает в жанрах живописи, графики, культурной интервенции. Отдает предпочтение строгой композиции и экспрессивным цветовым решениям. В настоящее время живет и работает в Санкт-Петербурге.

Вадим Леухин (род. в 1985) - художник из г. Юрга. Закончил Новосибирский институт искусств, затем учился в Государственной художественно-промышленной академии им. Штиглица в Санкт-Петербурге и в фонде ProArte по специализации «Новые технологии современного искусства». С помощью традиционных технологий говорит о современных проблемах, о диалоге поколений, о кризисе мотиваций, о связях прошлого и настоящего. Леухин - участник выставок в Санкт-Петербурге, Москве и других городах России, а также в Германии, Испании, Китае, Австрии, участник параллельной программы международной биеннале MANIFESTA в 2014-м. Работы художника находятся в Музее художественно-промышленной Академии декоративно-прикладного искусства им.Штиглица, в Кирилло-Белозерском музее, а также в частных коллекциях в России, Канады, Франции, Германии, Израиле. Живет и работает в Санкт-Петербурге.

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