Галерея «КультПроект»: Выставка Егора Плотникова «Ветер над водой»,

Галерея «КультПроект» представляет выставку живописных работ и скульптуры Егора Плотникова «Ветер над водой». Художника интересует развитие изображения классического русского пейзажа, который автор рассматривает не просто как фиксацию натурных состояний природы (хотя сам и предпочитает работу с натуры), в нем исследуется феномен человеческой «памяти», который Егор Плотников интерпретирует в виде белых пробелов в ткани изображения.

Эти пробелы — своего рода диалог художника со зрителем, в котором «пауза» в изображении означает некий вопрос, отсыл к личным ассоциациям и аллюзиям в сознании смотрящего. Таким образом, художник предоставляет возможность индивидуализировать, казалось бы, абстрактный для зрителя пейзаж, затронув его личные воспоминания, провоцируя воссоздать некую картину его собственных, пережитых однажды ландшафтов.

Частично разъятый объект мысленно достраивается в завершенную целостность, отсутствующая часть мысленно замещается собственным целостным образом. Совпадение фрагментов и их связь в новой структуре, возможно, и осуществляет так желаемый зрителями акт завершенности общего, которое достижимо только через творческую интерпретацию изображения смотрящим, но только того, кто смог найти себя в этом пространстве. Как и любое постижение пейзажа, традиционно связанное с представлением о процессуальности, длительности «вхождения» в изображаемый мир, здесь угадывается еще большее погружение, которое предполагает «внутреннюю работу» смотрящего по узнаванию, распознанию, трансформации, насыщению пустот личными деталями. В результате чего и может возникнуть присвоение этого пейзажа, осознание его как собственного.

Егор Плотников. Ветер над водой. 2021. Холст, масло, 150х200 см

Егор Плотников. Большие перспективы. Фрагмент инсталляции. 2021

Егор Плотников. Начало весны. 2018. Холст, масло, 100х120 см

Егор Плотников родился в 1980 в Кирове, окончил Вятское художественное училище им. А.А. Рылова, затем — Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова (мастерская П.Ф. Никонова). В 2006-2010 гг. стажировался в Творческих мастерских Российской Академии художеств (под руководством С.П. и А.П. Ткачевых). В 2006 вступил в Московский союз художников.

Участник выставок с 1994, в том числе в России, Италии, Бельгии, Англии, Германии, США, Дании, Швеции.

Произведения находятся в частных собраниях в России и других странах, а также в коллекциях Российской Академии художеств, Российского Фонда культуры, Московского союза художников, Московского музея современного искусства, фонда Аксенова и российских региональных музеях.

Егор Плотников работает в области фигуративной живописи и скульптуры. Живопись и скульптурные объекты часто представлены в виде комбинированных произведений и инсталляций.

Завершит работу выставка 26 мая.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.