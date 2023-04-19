С 19 по 23 апреля Галерея Люмьер примет участие в ярмарке АРТ МОСКВА 2023.
Paul Brouns. Dutch Folklore Mix, 2014. Размер: 120*120 см. Тираж: 5. Печать: С-print, дибонд, глянцевая ламинация. Подпись автора в сертификате © Галерея Люмьер
Paul Brouns. Finding Neverland, 2020. Размер: 120*120 см. Тираж: 5. Печать: С-print, дибонд, глянцевая ламинация. Подпись автора в сертификате © Галерея Люмьер
На стенде Галереи будут представлены работы классиков советской фотографии 1950-1980 годов, а также абстрактные композиции автора голландской фотографической школы – Пола Брунса.
Владимир Степанов. Шахматисты на Чистопрудном бульваре, 1957. Размер: 30*40 см. Тираж: 30. Печать: бромсеребряная печать. Подпись автора на обороте © Галерея Люмьер
Владимир Степанов. Морозный день. Красная площадь, 1963. Размер: 50*60 см. Тираж: 30. Печать: бромсеребряная печать. Подпись автора на обороте © Галерея Люмьер
В экспозицию Галереи Люмьер войдут около 30 работ советских фотографов. Отдельный блок на стенде Галереи будет посвящён работам Владимира Степанова из московской серии (1957-65 гг.) – жемчужины фонда автора, а также эффектным работам Андрея Князева – мэтра жанровой фотографии 1970-1980 годов. Колоритным акцентом стенда станут крупноформатные работы Пола Брунса, увлекающие зрителя геометрической игрой городских узоров. В состав проекта вошли работы из серий «Urban Tapestries» и «Transformations», над которыми автор работал последние годы.
Андрей Князев. Зимний вечер с музыкой, 1968. Размер: 50*60 см. Тираж: 50. Печать: бромсеребряная печать. Штамп фонда на обороте © Галерея Люмьер
Андрей Князев. За сценой, 1960-е. Размер: 40*40 см. Тираж: 50. Печать: бромсеребряная печать. Штамп фонда на обороте © Галерея Люмьер
Коллекционные отпечатки ограниченного тиража советских классиков будут впервые представлены на ярмарке Арт Москва. На стенде Галереи Люмьер на протяжении всех дней ярмарки для коллекционеров будут также доступны новые авторские монографии Владимира Степанова и Андрея Князева, выпущенные совместно с Фондом Still Art.
Стенд Галереи Люмьер: С-11.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.