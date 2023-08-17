Галерея на Песчаной открывает выставку «Топосы и ландшафты»

18 августа 2023 года Галерея на Песчаной Объединения «Выставочные залы Москвы» открывает выставку «Топосы и ландшафты» — групповой проект учеников печатной мастерской Printnonstop, основанной художником-графиком Александром Лаптевым. Каждый авторский проект — это самобытное произведение, итог изучения методов применения эстампа в контексте актуальных тем современного искусства, результат экспериментов и поисков необычных пластических решений в разнообразных печатных техниках. Выставка объединена общей темой: пространство и способы его расшифровки, картографии, переосмысления.

Ольга Вигуро. Ночная парковка. 2023. Серия «Пейзаж», монотипия

Вопросы среды, пространственного воображения, топологии места всегда находятся в связке с визуальной культурой, ведь умение считывать действительность, трансформировать и выводить новые формулы жизни на листе, холсте, в объективе камеры, на пленке — одно из необходимых для теории и практики современной культуры блоков. На выставке будут представлены печатные листы, подготовительные материалы и инструменты печати, изображающие городские пространства или их задворки, пейзажи деревень и сёл. Экспозиция также состоит из образов мифологических существ народного фольклора, что определяет особый культурный код того или иного региона нашей страны — здесь зритель может поразмышлять о вопросах идентичности. Обращаясь к техникам монотипии, линогравюры, ксилографии, сухой иглы, художники скрупулезно исследуют саму ауру, суть и архитектуру выбранных ими ландшафтов, представляя гармоничное взаимодействие сред. В экспозиции можно прощупать границы между реальным и воображаемым, локальным и глобальным, топосом как общим местом и сайт-специфичностью как частной категорией.

Экспозиция включает в себя не только печатные листы, но и объемные конструкции, инсталляционные решения, стихийно родившиеся во время коллективных обсуждений внутри творческой команды проекта, а также элементы интерьера. Все это позволяет плоскостным изображениям на стенах обрести «объём», преодолеть себя, по-другому зазвучать в пространстве галереи. Сконструированный ландшафт выставки — это создание экспериментального и живого пространственно-визуального опыта, это — присвоение ландшафта зрителем.

Каждый авторский проект на выставке «Топосы и ландшафты» выражает графическое видение художника, таким образом давая посетителю экспозиции возможность проследить за оптикой автора и, возможно, выработать свою собственную стратегию восприятия немного другого мира, который находится совсем рядом — за углом, в переулке, на стройке, среди деревьев и рек. Мира, который определяет и обволакивает нас.

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