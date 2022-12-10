Галерея Reloft ART представляет групповой выставочный проект Single Color. В основе проекта – создание художниками персональной «формулы» белого цвета как переосмысление устоявшихся в культуре визуальных кодов и поиск новых знаков внутри собственной художественной системы.

Ольга Гончарова. Разбитый гипсы

В выставочном пространстве циркулируют формулы, связывая языковую и визуальную стороны концепта белого цвета. Образуемое ими поле становится обращением к универсальному опыту восприятия «белого», в котором остаётся след индивидуального выбора художника. В экспозицию проекта вошли работы художников галереи Reloft ART, а также резидентов 11.12 GALLERY, Aidan Studio, SISTEMA, MУХА, Omelchenko Gallery.

Участники проекта: Любовь Белая, Илья Бодров, Анна Вепс, Ксения Воскобойникова, Маргарита Ганжа, Иван Глазков, Дарья Гончарова, Елена Ишмаева, Рома Казус, Соня Кобозева, Дмитрий Лиховцев, Екатерина Лысак, Евгения Николаева, Виктор Пономаренко, Мария Тур, Светлана Чимитдоржина, Ольга Шагина, Андрей Шкарин и Мария Ефимова.

Выставка работает с 16 декабря по 28 января 2023 года.

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